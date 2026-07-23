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Το σχέδιο περιλαμβάνει την αγορά έως 50 οχημάτων IMC και 90 ηλεκτρικών λεωφορείων για την αντικατάσταση μέρους των υφιστάμενων τρόλεϊ.

Η διαδικασία προβλέπει τη σταδιακή αποξήλωση του 70% του δικτύου των τρόλεϊ, ξεκινώντας από την περιοχή του Πειραιά.

Τα οχήματα τεχνολογίας IMC διαθέτουν αυτονομία 40 χιλιομέτρων χωρίς καλώδια, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό των συγκοινωνιακών δρομολογίων.

Η ανανέωση του στόλου αποσκοπεί στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στον περιορισμό του κόστους συντήρησης των υπαρχουσών υποδομών.

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Νέα σελίδα ανοίγει για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, καθώς ο ΟΑΣΑ προχωρά στον σχεδιασμό ενός μεγάλου διαγωνισμού ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ για την προμήθεια νέων ηλεκτρικών λεωφορείων και οχημάτων τεχνολογίας In-Motion Charging (IMC), τα οποία μπορούν να διανύσουν έως και 40 χιλιόμετρα χωρίς τη χρήση εναέριων καλωδίων.

Σε τελικό στάδιο η ανανέωση του στόλου

Στο πλαίσιο του σχεδίου προβλέπεται σημαντική συρρίκνωση του δικτύου των τρόλεϊ. Εκτιμάται ότι θα αποξηλωθεί περίπου το 70%, ενώ το υπόλοιπο θα συνεχίσει να λειτουργεί. Η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει από τον Πειραιά, όπου αφαιρέθηκαν τα πρώτα καλώδια στα τέλη του προηγούμενου έτους, σηματοδοτώντας την αρχή της σταδιακής μετάβασης έπειτα από σχεδόν 70 χρόνια λειτουργίας του δικτύου.

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Ο ΟΑΣΑ βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο προετοιμασίας του διαγωνισμού που αφορά την ανανέωση του στόλου. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την προμήθεια 40 έως 50 οχημάτων IMC και ακόμη 80 έως 90 αμιγώς ηλεκτρικών λεωφορείων, με στόχο την αντικατάσταση μέρους των σημερινών τρόλεϊ.

Τα νέα πολλά υποσχόμενα οχήματα In-Motion Charging

Τα οχήματα In-Motion Charging αποτελούν έναν συνδυασμό τρόλεϊ και ηλεκτρικού λεωφορείου. Κατά τη διάρκεια της κίνησής τους φορτίζουν τις μπαταρίες τους μέσω του εναέριου δικτύου και, όταν αποσυνδέονται από αυτό, μπορούν να συνεχίσουν αυτόνομα τη διαδρομή τους χρησιμοποιώντας αποκλειστικά την αποθηκευμένη ηλεκτρική ενέργεια. Η αυτονομία τους φτάνει έως και τα 40 χιλιόμετρα, επιτρέποντας την εξυπηρέτηση περιοχών όπου δεν υπάρχει ή πρόκειται να καταργηθεί το εναέριο δίκτυο.

Η τεχνολογία IMC θεωρείται ενδιάμεση λύση για τον εκσυγχρονισμό των συγκοινωνιών, καθώς αξιοποιεί την υφιστάμενη υποδομή, μειώνοντας παράλληλα την ανάγκη διατήρησης εκτεταμένων δικτύων καλωδίων.

Η ανανέωση του στόλου εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των δημόσιων συγκοινωνιών της πρωτεύουσας, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τον περιορισμό του κόστους συντήρησης των υποδομών και τη μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό των δρομολογίων. Παράλληλα, η διατήρηση μέρους του εναέριου δικτύου επιτρέπει η μετάβαση στο νέο μοντέλο να γίνει σταδιακά, χωρίς την άμεση κατάργηση όλων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.