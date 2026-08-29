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Τα μέλη της σπείρας προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή της Εφορίας, πείθοντας τα θύματα να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα.

Το συνολικό οικονομικό όφελος της ομάδας ξεπέρασε τις 59.000 ευρώ, περιλαμβάνοντας μετρητά και τιμαλφή μεγάλης αξίας.

Οι αρχές συνέλαβαν δύο άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου σε όχημα που χρησιμοποιούσαν για τη δράση τους.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, καθώς έχουν καταγραφεί τουλάχιστον ακόμη 30 απόπειρες εξαπάτησης πολιτών από την ίδια ομάδα.

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Μια οργανωμένη ομάδα που φέρεται να είχε συγκεκριμένο τρόπο δράσης για απάτες εις βάρος πολιτών σε Ηράκλειο και Χερσόνησο εξαρθρώθηκε από τις αστυνομικές Αρχές, έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου Κρήτης σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Η δράση της σπείρας, σύμφωνα με την προανάκριση, εκτείνεται από τις 19 έως τις 28 Αυγούστου. Μέσα σε αυτό το διάστημα, τα μέλη της φέρονται να κατάφεραν να εξαπατήσουν εννέα πολίτες, ενώ καταγράφηκαν τουλάχιστον ακόμη 30 απόπειρες.

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Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν υπολογίζεται σε περισσότερα από 59.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό, περίπου 21.450 ευρώ αφορούν μετρητά που φέρεται να απέσπασαν από τα θύματά τους, ενώ η αξία των κοσμημάτων και των χρυσαφικών που πήραν εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 38.000 ευρώ.

Τηλεφωνικές παγίδες με πρόσχημα ΔΕΔΔΗΕ και Εφορία

Μεθοδικά και με διακριτούς ρόλους φέρεται να δρούσε η εγκληματική ομάδα που έβαζε στο στόχαστρο κατοίκους του Ηρακλείου και της Χερσονήσου. Τα μέλη της επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ανυποψίαστους πολίτες, προσποιούμενα άλλοτε υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και άλλοτε λογιστές ή εργαζόμενους της Εφορίας.

Με πρόσχημα υποτιθέμενες βλάβες στο ηλεκτρικό δίκτυο, επικείμενες διακοπές ρεύματος, φορολογικές οφειλές ή πρόστιμα, επιχειρούσαν να προκαλέσουν πανικό στα θύματα και να τα πείσουν να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα.

Στη συνέχεια, οι τηλεφωνητές έδιναν οδηγίες για τον τρόπο παράδοσης των τιμαλφών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ζητούσαν από τα θύματα να τα αφήσουν σε εξωτερικά σημεία των σπιτιών τους, ενώ σε άλλες εμφανίζονταν συνεργοί ως «εισπράκτορες» για να τα παραλάβουν.

Άλλα μέλη φέρονται να είχαν αναλάβει τον ρόλο του οδηγού και του παραλήπτη των χρημάτων και των κοσμημάτων, ενώ οι τηλεφωνητές συντόνιζαν τις κινήσεις της ομάδας.

Ανάμεσα στις υποθέσεις που ερευνώνται είναι η απάτη με λεία περίπου 15.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ, καθώς και περιστατικό κατά το οποίο ανήλικη φέρεται να παρέδωσε κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ.

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Δύο συλλήψεις και εννέα εξακριβωμένες απάτες

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν δύο άτομα, τα οποία φέρονται να συνδέονται με τη δράση της εγκληματικής ομάδας που εξαπατούσε πολίτες στο Ηράκλειο και τη Χερσόνησο. Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 28 προς 29 Αυγούστου, ενώ επέβαιναν σε όχημα που, σύμφωνα με την προανάκριση, φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τις ανάγκες της δράσης τους. Το όχημα κατασχέθηκε.

Κατά την έρευνα, ένας από τους συλληφθέντες φέρεται να παραδέχθηκε συμμετοχή σε ορισμένες από τις υποθέσεις και να έδωσε πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας, ενώ ο δεύτερος αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε σπίτι, παρουσία αστυνομικών του Α.Τ. Φαιστού και του ΤΑΕ Μεσαράς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μικρή ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

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Εννέα απάτες μέσα σε μόλις δέκα ημέρες

Η έρευνα αποκάλυψε τη δράση μιας οργανωμένης «μηχανής» τηλεφωνικών απατών. Από τις 19 έως τις 28 Αυγούστου, η ομάδα φέρεται να διέπραξε εννέα απάτες, ενώ καταγράφηκαν και δεκάδες απόπειρες.

Η λεία των εξιχνιασμένων υποθέσεων ανέρχεται τουλάχιστον σε 21.450 ευρώ σε μετρητά, ενώ η αξία των κοσμημάτων και χρυσαφικών που φέρονται να αφαιρέθηκαν υπολογίζεται σε τουλάχιστον 38.000 ευρώ.

Οι δράστες παρουσιάζονταν ως λογιστές, υπάλληλοι της Εφορίας ή του ΔΕΔΔΗΕ και, αφού έπειθαν τα θύματα ότι αντιμετώπιζαν κάποιο επείγον πρόβλημα, τους έδιναν οδηγίες να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα. Στη συνέχεια, συνεργοί παραλάμβαναν τη λεία από τα σημεία που είχαν υποδείξει.

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Οι απάτες μία προς μία – Με διαφορετικά προσχήματα «ξάφριζαν» τα θύματα

Συνολικά εννέα περιπτώσεις περιλαμβάνονται στη δικογραφία, με τους δράστες να χρησιμοποιούν κυρίως δύο διαφορετικά σενάρια: άλλοτε εμφανίζονταν ως υπάλληλοι της Εφορίας ή λογιστές και άλλοτε ως εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ.

5.000 ευρώ με πρόσχημα την Εφορία: Θύμα στη Χερσόνησο πείστηκε ότι είχε φορολογική οφειλή και παρέδωσε 5.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβαν συνεργοί.

Θύμα στη Χερσόνησο πείστηκε ότι είχε φορολογική οφειλή και παρέδωσε 5.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβαν συνεργοί. 200 ευρώ και κοσμήματα 3.000 ευρώ: Ηλικιωμένη στο Ηράκλειο πείστηκε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα για δήθεν ρύθμιση φορολογικής οφειλής.

Ηλικιωμένη στο Ηράκλειο πείστηκε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα για δήθεν ρύθμιση φορολογικής οφειλής. Λεία 5.400 ευρώ: Με το ίδιο πρόσχημα, οι δράστες απέσπασαν 400 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ.

Με το ίδιο πρόσχημα, οι δράστες απέσπασαν 400 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ. «Θα κοπεί το ρεύμα»: Παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, απέσπασαν 400 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ.

Παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, απέσπασαν 400 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ. Βαλιτσάκι με 7.000 ευρώ σε τιμαλφή: Θύμα συγκέντρωσε σε βαλιτσάκι 450 ευρώ, έγγραφα και κοσμήματα αξίας περίπου 7.000 ευρώ, το οποίο στη συνέχεια αφαίρεσαν οι δράστες.

Θύμα συγκέντρωσε σε βαλιτσάκι 450 ευρώ, έγγραφα και κοσμήματα αξίας περίπου 7.000 ευρώ, το οποίο στη συνέχεια αφαίρεσαν οι δράστες. Κοσμήματα και κινητό: Σε άλλη περίπτωση, η λεία περιλάμβανε κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε άλλη περίπτωση, η λεία περιλάμβανε κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Η μεγαλύτερη λεία: Περίπου 15.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ, με τη συνολική απώλεια να φτάνει τις 18.000 ευρώ.

Περίπου 15.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ, με τη συνολική απώλεια να φτάνει τις 18.000 ευρώ. «Καταγραφή κοσμημάτων»: Με πρόσχημα την αποφυγή δήθεν φορολογικού προστίμου, οι δράστες απέσπασαν κοσμήματα, η αξία των οποίων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Με πρόσχημα την αποφυγή δήθεν φορολογικού προστίμου, οι δράστες απέσπασαν κοσμήματα, η αξία των οποίων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Θύμα ακόμη και ανήλικη: Με το πρόσχημα δήθεν προστίμου της Εφορίας, ανήλικη παρέδωσε κοσμήματα της οικογένειας αξίας περίπου 10.000 ευρώ.