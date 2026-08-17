Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αστυνομία δημοσιοποίησε τα στοιχεία τριών ατόμων που εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενοι τους λογιστές και τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι κατηγορούμενοι αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και χρυσαφικά, με τη συνολική αξία των κλοπιμαίων να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ.

Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της ληστείας, της διακεκριμένης κλοπής, της απάτης και της υπεξαίρεσης.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες αν διαθέτουν πληροφορίες για παρόμοιες αξιόποινες πράξεις των συγκεκριμένων προσώπων.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων ισχύει έως την 31η Αυγούστου 2026, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

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Από την αστυνομία δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος 3 ατόμων που διέπρατταν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων προσποιούμενοι τους λογιστές και τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαιρούσαν χρυσαφικά και χρηματικά ποσά από διάφορες περιοχές της επικράτειας. Η δράση τους διακριβώθηκε την 23-7-2026 από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της ληστείας, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής, όπου η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, τελεσθείσας από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, της απάτης κατά συναυτουργία και της υπεξαίρεσης κατά συναυτουργία.

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Πρόκειται για τους κάτωθι:

– Σταύρου Ιωάννη αγνώστου πατρός και της Αλεξάνδρας, γεννηθέντα την 29-8-1982 στην Αθήνα

– Αγγελόπουλο Ιωάννη του Βασιλείου και της Ευαγγελίας, γεννηθέντα την 22-5-1985 στη Νίκαια Αττικής

– Δημητρίου Παναγιώτη αγνώστου πατρός και της Μαρίας, γεννηθέντα την 7-8-1998 στη Νίκαια Αττικής

Από την ΕΛ.ΑΣ σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τους ανωτέρω κατηγορούμενους, σε βάρος και άλλων θυμάτων, για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα καθώς και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4174648 της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι την 31-8-2026, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.