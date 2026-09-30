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Το έργο διαθέτει εντυπωσιακές διαστάσεις 12 μέτρων μήκους και 6 μέτρων πλάτους, ενώ έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την ένταξή του στα Ρεκόρ Γκίνες.

Η μεταφορά του γλυπτού πραγματοποιείται σε τρεις νυχτερινές φάσεις με τη χρήση εξειδικευμένου αυτοκινούμενου συστήματος μεταφοράς για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας.

Οι υπεύθυνοι του εγχειρήματος απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους να διατηρήσουν ελεύθερο το οδικό δίκτυο κατά τη διάρκεια της κρίσιμης αυτής επιχείρησης.

Το γλυπτό αναμένεται να φορτωθεί σε πλοίο το Σάββατο, ολοκληρώνοντας μια διαδικασία που απαιτεί ακρίβεια και εκτεταμένη τεχνική προετοιμασία.

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Στόχος του πρωτοφανούς αυτού εγχειρήματος είναι η ασφαλής μετακίνηση της «Λύρας της Νάξου», ενός μνημειακών διαστάσεων γλυπτού του διακεκριμένου καλλιτέχνη Τομπάιας Μπαλάτι.

Το έργο, το οποίο λαξεύτηκε από ένα και μόνο συμπαγές κομμάτι ναξιακού μαρμάρου, ετοιμάζεται να εγκαταλείψει το λατομείο όπου φιλοτεχνήθηκε, με τελικό προορισμό τη Βασιλεία της Ελβετίας.

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Οι αριθμοί της «Λύρας της Νάξου» που προκαλούν δέος

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου αποτυπώνουν ανάγλυφα την κλίμακα του εγχειρήματος.

Η «Λύρα της Νάξου» έχει τελικές διαστάσεις 12 μέτρα μήκος, 6 μέτρα πλάτος και 6 μέτρα ύψος, ενώ το συνολικό της βάρος αγγίζει τους 500 τόνους.

Η διαδικασία μεταφοράς ξεκίνησε το μεσημέρι της Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου, έπειτα από προετοιμασία πολλών ημερών, και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σάββατο.

Το έργο δημιουργήθηκε στο λατομείο «Μάρμαρα Νάξου Αλέξανδρου Λογιότατου». Όπως αποκάλυψε στο NaxosTimes ο Βίκτωρας Ματαράγκας, μέλος της διοίκησης του λατομείου, ο αρχικός ανεπεξέργαστος όγκος είχε διαστάσεις 17x7x7 μέτρα.

Το στοιχείο που καθιστά το γλυπτό μοναδικό στον κόσμο είναι ο μονολιθικός του χαρακτήρας. Ο Γιόαχιμ Κολμπ, export sales manager της εταιρείας Cometto, σημείωσε ότι ο Τομπάιας Μπαλάτι εργάστηκε εντατικά επί έξι μήνες στο λατομείο πάνω στο λεπτόκοκκο και εξαιρετικής ποιότητας ναξιακό μάρμαρο, σμιλεύοντας ένα έργο η προετοιμασία του οποίου είχε ξεκινήσει ήδη από το 2023.

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Υποψηφιότητα για το Ρεκόρ Γκίνες

Η πρωτοφανής κλίμακα του μονολιθικού γλυπτού έχει ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες για την ένταξή του στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες. Τόσο ο κ. Ματαράγκας όσο και ο κ. Κολμπ επιβεβαίωσαν ότι οι σχετικές συνεννοήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα μονολιθικά έργα που έχουν δημιουργηθεί ποτέ.

Παράλληλα, ο κ. Κολμπ προέβη σε έναν συγκινητικό ιστορικό παραλληλισμό. «Η ιστορία στο νησί της Νάξου επαναλαμβάνεται ύστερα από 2.600 χρόνια» τόνισε, αναφερόμενος στον περίφημο Κούρο του Απόλλωνα, του 6ου αιώνα π.Χ. Ο αρχαίος εκείνος γίγαντας, μήκους 10,70 μέτρων και βάρους 80 τόνων, παρέμεινε ημιτελής στο λατομείο, καθώς οι τεχνολογικές δυνατότητες της εποχής δεν επέτρεπαν τη μεταφορά του. Σήμερα, η σύγχρονη τεχνολογία καλείται να μετακινήσει έναν ακόμα μεγαλύτερο μαρμάρινο «γίγαντα».

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Ένας τεχνολογικός «άθλος» στους δρόμους του νησιού

Η προετοιμασία της διαδρομής υπήρξε εξαντλητική. Επί ημέρες, ειδικοί μηχανικοί, σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές, εξέταζαν το οδικό δίκτυο της Νάξου για να διασφαλίσουν τη διέλευση του τεράστιου φορτίου.

Η μεταφορά προς το λιμάνι θα πραγματοποιηθεί σε τρεις νυχτερινές φάσεις, ξεκινώντας από τη νύχτα της Τετάρτης, ώστε να αποφευχθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Για τον σκοπό αυτόν επιστρατεύτηκε ένα ειδικό 12αξονικό σύστημα Cometto SPMT (Self-Propelled Modular Transporter), μια αυτοκινούμενη αρθρωτή πλατφόρμα με ηλεκτρονική διεύθυνση τροχών, που επιτρέπει ελιγμούς ακριβείας στις κλειστές στροφές. Στην επιχείρηση συμμετέχει, επίσης, η εξειδικευμένη εταιρεία βαρέων ανυψώσεων Eisele.

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Έκκληση στους κατοίκους για συνεργασία

Λόγω του τεράστιου πλάτους των 6 μέτρων, ο κ. Κολμπ απηύθυνε θερμή έκκληση στους κατοίκους και στους επισκέπτες του νησιού να μη σταθμεύουν τα οχήματά τους κατά μήκος της διαδρομής. «Χρειαζόμαστε έναν εντελώς ελεύθερο δρόμο. Ζητούμε τη συνεργασία όλου του κόσμου για να ολοκληρωθεί με επιτυχία αυτή η ιστορική μεταφορά», δήλωσε.

Οι εκπρόσωποι των εταιρειών εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για την κατανόηση των πολιτών και τους κάλεσαν να παρακολουθήσουν από κοντά το σπάνιο αυτό γεγονός.

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Το Σάββατο η «Λύρα της Νάξου» αναμένεται να φορτωθεί σε ειδικό πλοίο στο λιμάνι του νησιού, ξεκινώντας το θαλάσσιο ταξίδι της προς την Ελβετία.

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