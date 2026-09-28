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Οι υπεύθυνοι της κλινικής δεν είχαν συνάψει νόμιμες συμβάσεις με τους ιατρούς, ενώ διαπιστώθηκαν ενδείξεις υποβολής ψευδών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ για αποζημιώσεις νοσηλειών.

Παρά τις εισηγήσεις για οριστική διακοπή λειτουργίας, η αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία δεν προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες ανάκλησης της άδειας.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών και στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο για πειθαρχικό έλεγχο.

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Χημειοθεραπείες χωρίς άδεια λειτουργίας έκανε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη η οποία διαπιστώθηκε ότι δεν είχε άδεια λειτουργίας, μετά από έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) που την εντόπισε μετά από καταγγελίας.

Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Το τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο ιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του.

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Η κλινική δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους ιατρούς, επιστημονικά υπεύθυνους τμημάτων και δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους ιατρούς της κλινικής, σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επιπλέον, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες (π.χ. Ακτινοδιαγνώστης, κοκ).

Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή, δεν διέθετε σε λειτουργία Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία ως υποχρεωτική σύμφωνα με τη δυναμικότητά της στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της.

Ο ιδιώτης ιατρός, πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, υπό τον έλεγχο του οποίου λειτουργούσε μη νόμιμα το ογκολογικό τμήμα, συνταγογραφούσε από το 2022 και από το ιατρείο της κλινικής για ασθενείς του, χημειοθεραπευτικά φάρμακα και ακολούθως επιλαμβάνονταν της χορήγησής τους στο «ογκολογικό τμήμα» της κλινικής, ενώ την προετοιμασία τους αναλάμβανε το προσωπικό της κλινικής.

Ασθενείς του ιατρού έκαναν εισαγωγή στην κλινική κατ΄ εντολή άλλου ιατρού της κλινικής για ολιγοήμερη νοσηλεία και με διαγνώσεις, οι οποίες δεν αφορούσαν σε μορφή κακοήθειας, ενώ κατά τη διάρκεια αυτής της νοσηλείας χορηγήθηκαν συγκεκριμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Τα ανωτέρω αποτελούν, σύμφωνα με την ΕΑΔ, ενδείξεις περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση νοσηλειών της κλινικής.

Είχε ελεγχθεί από την Περιφέρεια το 2025

Η συγκεκριμένη κλινική είχε ελεγχθεί το 2025 από την επιτροπή ελέγχου ιδιωτικών κλινικών της οικείας Περιφέρειας, η οποία διαπίστωσε ότι η δεν διέθετε το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό για την ασφαλή λειτουργία της. Ωστόσο, η ΕΑΔ επισημαίνει ότι στα ευρήματά της δεν διαπίστωσε και δεν ανέφερε στη σχετική έκθεσή της όσα προέκυψαν από τον δικό της έλεγχο, δηλαδή μεταξύ άλλων την παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος.

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Σύμφωνα με την Αρχή, «η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, ως αρμόδια υπηρεσία, δεν προέβη στην οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής παρά το γεγονός ότι διέθετε εισήγηση της Επιτροπής για την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής με αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και παρά το γεγονός ότι είχε εκδοθεί ήδη από τις αρχές 2026 η ανάκληση της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας».

Η ΕΑΔ εισηγήθηκε στην Περιφέρεια, ως αρμόδια υπηρεσία, να προβεί στην οριστική διακοπή λειτουργίας και στην ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής, στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην κλινική και στην ενημέρωση των ιδιωτικών κλινικών και των επιτροπών ελέγχου περί της συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών, στον ΕΟΠΥΥ, για τις τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε προκειμένου να αποζημιωθεί για τη νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών

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