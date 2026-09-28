Προσωρινές και τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται από σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, έως και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, στη Λεωφόρο Κηφισού, λόγω εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται κατά τις ώρες 23:00 έως 05:00 της επομένης και θα αφορούν διαφορετικά τμήματα της λεωφόρου, ανάλογα με την ημέρα.
Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν ως εξής:
- 28 Σεπτεμβρίου: από τη χιλιομετρική θέση 10,00 έως την οδό Παπακυριαζή, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
- 29 Σεπτεμβρίου: από την οδό Παπακυριαζή έως τη Λεωφόρο Π. Ράλλη, στο ρεύμα προς Πειραιά.
- 30 Σεπτεμβρίου: από τη Λεωφόρο Π. Ράλλη έως την οδό Σιώκου, στο ρεύμα προς Λαμία.
- 29 και 30 Σεπτεμβρίου: από τη Λεωφόρο Π. Ράλλη έως την οδό Μακρυγιάννη, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
- 1 Οκτωβρίου: από το ύψος της οδού Σιώκου έως το ύψος του καταστήματος «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», στο ρεύμα προς Λαμία.
Τι ισχύει για την κυκλοφορία
Κατά τη διάρκεια των προσωρινών διακοπών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.
Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία όπου θα εκτελούνται οι εργασίες και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.