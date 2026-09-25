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Συναγερμός έχει σημάνει από το πρωί της Τετάρτης 23/9 στο κέντρο της Αθήνας, καθώς ένας 21χρονος Αιγύπτιος δέχθηκε επίθεση και μαχαιρώθηκε από δύο άγνωστους δράστες. Μέχρι στιγμής, η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη.

Αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο της Αθήνας

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι δύο άνδρες αρχικά τον ξυλοκόπησαν, στην οδό Φυλής και στη συνέχεια τον μαχαίρωσαν στην κοιλιακή χώρα. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο 21χρονος, αμέσως μετά την επίθεση, μετέβη μόνος του σε φαρμακείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

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Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το σπίτι του, προκειμένου να ξεκουραστεί. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι πόνοι στην κοιλιά έγιναν αφόρητοι, με αποτέλεσμα να επικοινωνήσει με τους φίλους του και να τους ζητήσει να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Εκεί διαπιστώθηκε ότι έφερε σοβαρό τραύμα στην κοιλιακή χώρα, με τον τραυματισμό να έχει προκαλέσει βλάβη και στον σπλήνα. Ο 21χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, λαμβάνοντας καταθέσεις από τον ίδιο τον 21χρονο, όταν η κατάσταση της υγείας του το επιτρέψει, αλλά και από τα άτομα που βρίσκονταν μαζί του ή γνωρίζουν τι προηγήθηκε της επίθεσης.

Στόχος των αστυνομικών είναι να ταυτοποιήσουν τους δύο δράστες και να διαπιστώσουν τα κίνητρα της επίθεσης. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο τι ακριβώς προκάλεσε την επίθεση και αν ο 21χρονος γνώριζε τους δύο άνδρες που του επιτέθηκαν.