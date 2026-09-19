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Η δράση «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και περιλαμβάνει ποδηλατοπορεία, μουσική, σινεμά και εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες.

Ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει επιπλέον παράλληλες δράσεις, όπως αφηγήσεις παραμυθιών στον Εθνικό Κήπο και εκπαιδευτικά προγράμματα για το ποδήλατο στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης.

Λόγω των εκδηλώσεων, θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης, ενώ τα λεωφορεία θα ακολουθήσουν τροποποιημένα δρομολόγια.

Το Μετρό στις γραμμές 2 και 3 θα λειτουργεί κανονικά σε 24ωρη βάση για την εξυπηρέτηση του κοινού κατά τη διάρκεια του διημέρου.

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Η οδός Αθηνάς πεζοδρομείται για 24 ώρες και μετατρέπεται σε έναν μεγάλο χώρο πολιτισμού, ψυχαγωγίας και δραστηριοτήτων, με μουσική, σινεμά, ποδήλατο και δωρεάν εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους.

Από τις 20:00 το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου έως τις 23:00 την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, η οδός Αθηνάς αφήνει για λίγο τα αυτοκίνητα και παραδίδεται στους πεζούς, στο πλαίσιο της δράσης «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο».

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Η δράση διοργανώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά από το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, καλεί τους Αθηναίους να βρεθούν στην οδό Αθηνάς, ώστε να γνωρίσουν έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης με διαφορετικό τρόπο.

Ποδηλατάδα στο κέντρο της Αθήνας

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζει η ποδηλατοπορεία που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με την ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ κοινότητα, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.

Η προσέλευση θα γίνει στις 10:00 στην πλατεία Κοτζιά, ενώ την εκκίνηση θα δώσει ο δήμαρχος Αθηναίων. Η διαδρομή, διάρκειας περίπου 60 λεπτών, απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και έχει στόχο να γνωρίσει στους συμμετέχοντες διαφορετικές γειτονιές της Αθήνας.

Η δράση θα αναδείξει παράλληλα το προτεινόμενο νέο Τοπικό Ποδηλατικό Δίκτυο, που σχεδιάζεται να συνδέει γειτονιές, βασικούς προορισμούς και μέσα μαζικής μεταφοράς, συμπληρώνοντας τον υπό υλοποίηση Βόρειο Ποδηλατικό Άξονα Αττικής.

Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα γίνουν στην πλατεία Κοτζιά. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους, ενώ οι ανήλικοι θα πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα.

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Παραμύθια στον Εθνικό Κήπο

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 11:00, η Ομάδα Προσβασιμότητας του Δήμου Αθηναίων διοργανώνει στον Εθνικό Κήπο τη δράση «Ένα Σάββατο με παραμύθια στον Εθνικό Κήπο».

Πρόκειται για μια διαγενεακή και διαδραστική αφήγηση, με ιστορίες εμπνευσμένες από την ελληνική παράδοση, την ιστορία και τη μυθολογία.

Ποδήλατο για όλες τις γενιές

Οι δράσεις συνεχίζονται τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, όπου ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με τον οργανισμό Cities for Cycling – Πόλεις για Ποδήλατο, διοργανώνει τη δράση «Ποδήλατο για όλες τις γενιές».

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Με σύνθημα «Συνδυάζω – Μετακινούμαι», η ημέρα περιλαμβάνει παιχνίδια, δράσεις και workshops για μικρούς και μεγάλους, με στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της συμπερίληψης στην πόλη.

Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 13:00 έχει επίσης προγραμματιστεί ξενάγηση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο για χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου και τους συνοδούς τους.

Οι δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις προβολής, ενίσχυσης και προώθησης του τουρισμού στον Δήμο Αθηναίων», η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

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Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς

Λόγω της δράσης, θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Το Μετρό στις Γραμμές 2 και 3 θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ενώ από τις 20:00 του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου έως τις 23:00 της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου θα τροποποιηθούν προσωρινά οι διαδρομές των λεωφορειακών γραμμών 227, 025, 026 και 035.

Γραμμή 227

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Προς Αγ. Αρτέμιο: από Πειραιώς, συνέχεια στην Πειραιώς, πλατεία Ομονοίας και στη συνέχεια η κανονική διαδρομή.

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Προς Πετράλωνα: από Σωκράτους, δεξιά στην Πειραιώς και στη συνέχεια η κανονική διαδρομή.

Γραμμές 025 και 026

Προς Ιπποκράτους: από Ομήρου, δεξιά Πανεπιστημίου, πλατεία Ομονοίας, αριστερά Σωκράτους, δεξιά Πειραιώς, δεξιά Μυλλέρου και στη συνέχεια κανονικά.

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Προς Ιπποκράτους: από Θερμοπυλών, αριστερά Πειραιώς, πλατεία Ομονοίας, Σταδίου και στη συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 035

Προς Ταύρο: από Σωκράτους, δεξιά Πειραιώς και στη συνέχεια κανονικά.

Προς Κυψέλη: από Πειραιώς, συνέχεια στην Πειραιώς, πλατεία Ομονοίας και στη συνέχεια κανονικά.

Στα τροποποιημένα τμήματα των διαδρομών τους, τα λεωφορεία θα πραγματοποιούν στάσεις στις ήδη υπάρχουσες στάσεις άλλων γραμμών.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 20:00 έως την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 23:00, θα διακοπεί η κυκλοφορία και θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση στα εξής σημεία:

Στην οδό Αθηνάς, από την Ευριπίδου έως την Ερμού, και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Στις οδούς Καρ. Σερβίας, Περικλέους, Αθηναΐδος και Αγ. Ειρήνης, σε όλο το μήκος τους.

Στην πλατεία Αγ. Ασωμάτων, από τη Σαρρή έως την Ερμού, και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Στην οδό Ερμού, από την Αγ. Ασωμάτων έως την Αθηνάς, και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενδέχεται να παραταθούν ή να περιοριστούν, ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τις υποδείξεις της Τροχαίας.