Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, έχοντας προφυλακίσει τους δύο γιατρούς της κλινικής με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκονται οι καταθέσεις εμπλεκομένων, η επικοινωνία της 56χρονης γιατρού με υπνοθεραπευτή και τα λεπτά που προηγήθηκαν της κλήσης του ΕΚΑΒ.

Η υπεράσπιση του 58χρονου γιατρού προετοιμάζει αίτημα αποφυλάκισης, υποστηρίζοντας μέσω μαρτυρίας ασθενούς ότι ο ίδιος δεν βρισκόταν στον χώρο κατά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Παράλληλα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει ξεκινήσει έρευνα για την οικονομική δραστηριότητα του ζευγαριού, εξετάζοντας ενδείξεις για πιθανά αδήλωτα χρηματικά ποσά.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί ήδη οι δύο γιατροί της κλινικής, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο γνωστός τραγουδιστής κατέρρευσε.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι καταθέσεις των εμπλεκομένων, οι αντιφάσεις που έχουν εντοπιστεί, τα πρόσωπα που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, αλλά και η επικοινωνία της 56χρονης γιατρού με έναν υπνωτιστή με τον οποίο συνεργάζεται εδώ και χρόνια.

Advertisement

Advertisement

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα λεπτά που προηγήθηκαν της κλήσης του ΕΚΑΒ. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ανασυνθέσουν βήμα προς βήμα τι συνέβη μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο στην κλινική και να παραλάβει τον δημοφιλή καλλιτέχνη, ο οποίος παρέμενε για αρκετή ώρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και η φωτογραφία που είχε στείλει η 56χρονη γιατρός στον υπνοθεραπευτή. Ο τελευταίος βρέθηκε χθες (16/9) στην Ευελπίδων, προκειμένου να ενημερώσει τις αρχές για όσα γνωρίζει σχετικά με την υπόθεση, ενώ έχει προγραμματιστεί να καταθέσει εκ νέου τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο υπνωτιστής είχε κανονίσει να συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη μετά την ολοκλήρωση της πλασμαφαίρεσης. Η 56χρονη γιατρός και ο ίδιος φέρεται να «αντάλλαζαν» συχνά πελάτες, με τις αρχές να εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο ένας από τους δύο να «έστειλε» τον τραγουδιστή στον άλλο.

Ο υπνοθεραπευτής ήταν ο παραλήπτης μιας φωτογραφίας στην οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται καθισμένος στην καρέκλα της πλασμαφαίρεσης, με τα μάτια κλειστά. Η εικόνα συνοδευόταν από μήνυμα της γιατρού που έγραφε «όλα καλά!». Ο ίδιος έχει αποφύγει μέχρι στιγμής να σχολιάσει δημόσια το συγκεκριμένο μήνυμα, επισημαίνοντας ότι θα δώσει όλες τις απαντήσεις στις αρμόδιες αρχές μέσω της κατάθεσής του.

Αίτημα αποφυλάκισης ο 58χρονος γιατρός της οδού Καρνεάδου, η μαρτυρία ασθενούς που τον «αθωώνει»

Η 56χρονη γιατρός κρατείται στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού και αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια κατηγορία αντιμετωπίζει και ο 58χρονος σύζυγός της, ο οποίος από την αρχή αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο 58χρονος είχε ξεκινήσει απεργία πείνας, όπως είχε προαναγγείλει σε περίπτωση προφυλάκισής του. Παράλληλα, η υπεράσπισή του προετοιμάζει αίτημα αποφυλάκισης αποκλειστικά για τον ίδιο.

Advertisement

Σύμφωνα με την πλευρά των συνηγόρων του, βασικό επιχείρημα αποτελεί το γεγονός ότι ο γιατρός δεν βρισκόταν στην κλινική κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Όπως υποστηρίζει, εκείνη την ώρα γευμάτιζε σε εστιατόριο στο Κολωνάκι και όταν ο τραγουδιστής κατέρρευσε είχε προγραμματισμένο ραντεβού με άλλον ασθενή.

Για να ενισχύσει τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, ο 58χρονος παρέδωσε στις αρχές ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για εξετάσεις ασθενούς του, το οποίο, σύμφωνα με την υπεράσπισή του, επιβεβαιώνει την παρουσία του σε άλλο ραντεβού.

Ο συγκεκριμένος ασθενής περιέγραψε τι συνέβη εκείνο το απόγευμα που έχασε την ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης και όπως είπε, έφτασε στην κλινική στις 15:30 μέχρι τις 16:06. Όταν έλαβε στο κινητό του το παραπεμπτικό, δεν είχε αντιληφθεί κάτι ασυνήθιστο.

Advertisement

«Στο ιατρείο πήγα στις 15:30. Έχω ξαναπάει 5-6 φορές, είμαι ασθενής του 58χρονου. Έχει ένα μηχάνημα που βλέπει την κατάσταση της υγείας γενικά, ως διαγνωστικό εργαλείο. Όταν έφτασα στο ιατρείο επικρατούσε ησυχία. Δεν παρατήρησα τίποτα ανησυχητικό. Το μήνυμα με το παραπεμπτικό για τις εξετάσεις, μου ήρθε στις 16:06. Μέχρι εκείνη την ώρα ήταν όλα ήσυχα. Συζητούσαμε με το γιατρό και θα μου έγραφε και την επόμενη εξέταση», ανέφερε.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την περιγραφή του, ο γιατρός αποχώρησε από το σημείο, ενώ λίγα λεπτά αργότερα επικράτησε αναστάτωση στην κλινική. Η γραμματέας τον ενημέρωσε ότι είχε προκύψει έκτακτο περιστατικό και ότι το ραντεβού τους έπρεπε να διακοπεί.

«Εκείνη την ώρα ακούστηκε μία φωνή που του φώναξε να πάει κι εκείνος αποχώρησε. Υπήρξε αναστάτωση. Μετά από 6-7 λεπτά, άκουσα να λένε να κληθεί ασθενοφόρο. Τότε η γραμματέας με ενημέρωσε ότι προέκυψε ένα έκτακτο περιστατικό και μου είπε πως πρέπει να σταματήσουμε και πως θα με ειδοποιήσουν εκ νέου. Αποχώρησα.

Advertisement

Φεύγοντας είδα και το ασθενοφόρο να πηγαίνει προς το ιατρείο. Με την 56χρονη δεν έχω κάνει κάποια θεραπεία. Την έχω δει μία – δύο φορές, αλλά δεν την ξέρω. Ο 58χρονος μου είχε προτείνει παλαιότερα να κάνω μία θεραπεία με μηχανήματα. Την είχα κάνει, αλλά δεν την επανέλαβα. Δεν θυμάμαι την ονομασία της θεραπείας. Θυμάμαι την διαδικασία όμως. Σου παίρνανε 200ml αίμα και μετά το μηχάνημα το φυγοκέντριζε και κάπως βοηθούσε αυτό στα αγγεία της καρδιάς. Το είχα ψάξει, είχα δει ότι γίνεται διεθνώς. Δεν το επανέλαβα, γιατί δεν είδα κάποια διαφορά. Δεν το θεώρησα επικίνδυνο», πρόσθεσε.

Το συγκεκριμένο στοιχείο αποτελεί βασικό μέρος της επιχειρηματολογίας της υπεράσπισης, η οποία αναμένεται να καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης για τον 58χρονο γιατρό.

Στο μικροσκόπιο και τα οικονομικά των δύο γιατρών

Παράλληλα με την έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, οι αρχές εξετάζουν και την οικονομική δραστηριότητα του ζευγαριού.

Advertisement

Πέρα από την ποινική έρευνα για τον θάνατο του τραγουδιστή και την έρευνα που αφορά τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, βρίσκεται σε εξέλιξη και έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, κατόπιν σχετικής εντολής του επικεφαλής της.

Advertisement

Η νέα αυτή διάσταση φέρεται να συνδέεται με εύρημα που εντόπισαν οι αρχές και αφορά το παρελθόν των δύο γιατρών. Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί τι ακριβώς αφορά το συγκεκριμένο στοιχείο. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί πληροφορίες σχετικά με την οικονομική δραστηριότητα του ζευγαριού και την πιθανή ύπαρξη χρημάτων που δεν είχαν δηλωθεί.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν αδήλωτα χρηματικά ποσά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που θα κριθούν ύποπτα από τις αρμόδιες αρχές, είναι πιθανό να ακολουθήσει δέσμευσή τους και διαβίβαση των σχετικών στοιχείων στην εισαγγελική αρχή. Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να προσθέσει μία ακόμη σημαντική παράμετρο στην ήδη ανοιχτή ποινική έρευνα για τους δύο γιατρούς.

Advertisement