Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Αθανάσιος Κομιανός είναι πιστοποιημένος υπνοθεραπευτής, ο οποίος δέχθηκε φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη από τη γιατρό του κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης.

Ο ίδιος δηλώνει πως δεν είναι γιατρός και προτίθεται να κινηθεί νομικά εναντίον όσων τον χαρακτηρίζουν λανθασμένα ως τέτοιον.

Ο υπνοθεραπευτής συνεργαζόταν με τη γιατρό και είχε συναντήσει τον τραγουδιστή τη Δευτέρα για τη λήψη ιστορικού, ενώ είχαν προγραμματίσει νέα συνάντηση για την Τετάρτη.

Κομιανός κατέθεσε στις δικαστικές αρχές, επισημαίνοντας ότι θα αναμένει την ολοκλήρωση της δικαστικής έρευνας πριν προχωρήσει σε περαιτέρω δημόσιες δηλώσεις.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Αθανάσιος Κομιανός είναι ο υπνοθεραπευτής στον οποίο η γιατρός Ιωάννα Γάκα έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, την ώρα που βρισκόταν στο ιατρείο για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Το προφίλ του Αθανάσιου Κομιανού

Σύμφωνα με το MEGA, ο ίδιος ξεκαθαρίζει πως είναι πιστοποιημένος υπνοθεραπευτής και αναδρομέας θεραπευτής. Έχει αναπτύξει μία δική του μεθοδολογία ύπνωσης, την οποία ονομάζει «Υπνοσκόπηση». Διαχωρίζει τη δουλειά του από την κλασική υπνοθεραπεία. Λέει ότι στην κλασική ύπνωση ο θεραπευόμενος είναι παθητικός και δέχεται εντολές.

Advertisement

Advertisement

Υποστηρίζει ότι πηγαίνει τον θεραπευόμενο πίσω στον χρόνο στην παιδική ηλικία ή ακόμα και σε «προηγούμενες ζωές» για να βρει το γεγονός που προκάλεσε ένα σημερινό πρόβλημα. Ολοκλήρωσε σπουδές στην Ψυχολογία στις ΗΠΑ αλλά στην Ελλάδα δεν πήρε την κρατική άδεια του κλινικού ψυχολόγου.

Ο ίδιος, τονίζει με κάθε ευκαιρία το πάθος του για την «Ψυχολογία του Βάθους», όπως λέει, και την εξερεύνηση του ανθρώπινου ασυνειδήτου. Αυτοπροσδιορίζεται ως ερευνητής θεμάτων που αφορούν τη δομή της ανθρώπινης συνείδησης, τη μετενσάρκωση, τις εμπειρίες της ψυχής και τη μετά θάνατον ζωή.

Ο Νάσος Κομιανός διατηρεί ένα σταθερό και ενεργό πελατολόγιο. Δέχεται άτομα για ατομικές συνεδρίες, ενώ παράλληλα διοργανώνει σεμινάρια και ομιλίες.

Οι πελάτες του είναι κυρίως άνθρωποι που αναζητούν εναλλακτικές μεθόδους για τη διαχείριση του άγχους, των φοβιών ή ενός ψυχικού τραύματος που τους ταλαιπωρεί στη ζωή τους.

Μιλώντας και στο Live News, ο Νάσος Κομιανός ξεκαθάρισε ότι η γιατρός δεν επικοινώνησε μαζί του αναζητώντας ιατρική βοήθεια, αλλά παραδέχεται ότι συνεργάζεται με τη γιατρό του Κολωνακίου και ότι είδε τον Γιώργο Μαζωνάκη τη Δευτέρα σε ουδέτερο χώρο, όπου του πήρε ιστορικό. Μάλιστα, όπως αναφέρει, είχαν προγραμματίσει νέο ραντεβού για το απόγευμα της Τετάρτης. Μετά το ιατρείο του Κολωνακίου, δηλαδή, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα πήγαινε σε εκείνον στην Κηφισιά.

«Δεν είμαι σε καμία περίπτωση γιατρός – Ποτέ δεν δήλωσα κάτι τέτοιο»

«Να σημειώσετε το εξής. Έχω γυρίσει μόλις τώρα από τον ανακριτή. Έχω κανονίσει ραντεβού και επικοινωνία. Θα καταθέσω όλη τη μαρτυρία μου εκεί και είδα ότι κάποιοι λένε ότι είμαι γιατρός υπνωτιστής. Θα κινηθώ εναντίον τους νομικά. Δεν είμαι σε καμία περίπτωση γιατρός. Ποτέ δεν δήλωσα κάτι τέτοιο. Υπνωτιστής και υπνοθεραπευτής. Έτσι; Αυτό. Αυτό δηλώνω και αυτό είμαι κι αυτό κάνω. Από τον ανακριτή έρχομαι, αλλά έχουμε συνέχεια. Ο άνθρωπος είναι δεκαεφτά ώρες και δεν αντέχει άλλο. Εντάξει;».

Advertisement

Ο υπνοθεραπευτής είναι το πρόσωπο στο οποίο η γιατρός του Κολωνακίου είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον ίδιο να έχει προγραμματισμένο ραντεβού μαζί του μετά την επίσκεψή του στο Κολωνάκι.

Οι Αρχές τον εντόπισαν από τα ηλεκτρονικά ίχνη και η μαρτυρία του αναμένεται να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την υπόθεση, μεταξύ άλλων για το πότε ο Γιώργος Μαζωνάκης μπήκε στο μηχάνημα, πότε εμφανίστηκε η επιπλοκή και αν υπήρξε η απαιτούμενη αντιμετώπιση.

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι θα μιλήσει στους δημοσιογράφους αφού προηγουμένως μιλήσει στη Δικαιοσύνη.

Advertisement

«Κάνω αυτή τη δουλειά 23 χρόνια»

«Ό,τι θέλετε να δείτε έχω ολόκληρο website. Πηγαίντε, δείτε, διαβάστε, κάντε, δείτε. Είναι δημόσιο. Είναι εκεί χρόνια. Κάνω αυτή τη δουλειά 23 χρόνια. Δεν μπορείτε να με διασύρετε και να λέτε ότι είμαι γιατρός. Είναι εκεί δημόσιο και όποιος θέλει το βλέπει.

Αλλά το να με λένε… Και τώρα σας λέω θα αρχίσω να τα γράφω και θα ”φάνε” μηνύσεις κατευθείαν τα κανάλια που βάζουν τη λέξη γιατρός μπροστά και με διασύρουν με αυτόν τον τρόπο, γιατί αυτό είναι αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και εγώ δεν δήλωσα ποτέ γιατρός. Είμαι ξεκάθαρος μαζί σας. Εκκρεμεί η μαρτυρία μου. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος (ανακριτής) να την πάρει τώρα γιατί ήταν εξαντλημένος. Και έχουμε ραντεβού. Όταν ολοκληρωθεί η μαρτυρία μου, θα μπορώ να… Από εκεί και πέρα θα είναι στη διάθεσή σας όλα τα στοιχεία».

Αμέτρητα είναι τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο υπνοθεραπευτής που έλαβε την φωτογραφία με τον τραγουδιστή να είναι καθιστός στην καρέκλα με κλειστά τα μάτια, την στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η πλασμαφαίρεση, μίλησε στο Live News και περιέγραψε τη στιγμή που ήρθε η εικόνα στο κινητό του.

Advertisement

«Είναι ζωντανός ο τραγουδιστής σε αυτή τη φωτογραφία κατά τη γνώμη μου»

«Είναι ζωντανός σε αυτή τη φωτογραφία. Κατά τη γνώμη μου. Έτσι νομίζω. Δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω. Δεν είμαι γιατρός. Ένας γιατρός θα το πει, αλλά εγώ έμεινα. Με διαβεβαίωσε ότι είναι ζωντανός. Όχι, εγώ. Με διαβεβαίωσε γιατρός ότι είναι ζωντανός. Εγώ περίμενα την εξέλιξη της ανάκρισης να δω πού θα πάει.

Όταν κατάλαβα ότι έφτασε εκεί που έφτασε, αναγκάστηκα με τις συμβουλές δηλαδή των δικηγόρων μου και κατέληξα σήμερα στην Ευελπίδων να καταθέσω. Μα είπα αυτό είναι όλο. Όλοι ρωτάνε στην Ελλάδα για αυτό το πράγμα. Δεν είναι κανένα από αυτά τα σενάρια που έχετε βάλει εκεί. Αυτό μπορώ να σας πω. Κανένα από αυτά τα σενάρια. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω όμως, αλλά υπάρχει στη δικογραφία το γιατί. Δεν ξέρω τι έγινε», είπε.

Παράλληλα, ο υπνοθεραπευτής, τόνισε ότι δεν είχε ξαναδεί ποτέ στη ζωή του τον Γιώργο Μαζωνάκη και δεύτερον ότι ο τραγουδιστής και ερμηνευτής ήταν πελάτης στο συγκεκριμένο ιατρείο της Καρνεάδου εδώ και δεκαπέντε χρόνια.

Advertisement

«Δεν τον έχω ξαναδεί. Πρώτη φορά τον είδα τη Δευτέρα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη ήταν. Δευτέρα τον είδα. Ήρθε σε μένα. Συναντηθήκαμε σε ουδέτερο χώρο. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι μπαρμπούτσαλα.

Advertisement

Τι κοσμοθεωρίες, δηλαδή τι κάνει ο υπνωτιστής; Αν είναι δυνατόν. Άκουσα κάτι κουλά πράγματα. Να είμαστε ψύχραιμοι, γιατί αυτό είναι. Μας έχει κλονίσει όλους. Έχει διαλύσει όλη αυτή την ιστορία. Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή. Εγώ το κανόνισα το ραντεβού. Ξεκινήσαμε μια κουβέντα να πάρω το ιστορικό του. Δεν το ολοκληρώσαμε και θα συνεχίζαμε να παίρνουμε το ιστορικό του την Τετάρτη», κατέληξε ο υπνοθεραπευτής.

Advertisement