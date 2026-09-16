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Η εκτίμηση ότι οι δύο γιατροί μπορούν να τελέσουν νέα αξιόποινη πράξη, εφόσον αφεθούν ελεύθεροι, αποτέλεσε το σημείο στο οποίο κατέληξαν οι δικαστικές αρχές, οδηγώντας στην απόφαση για την προφυλάκισή τους στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απόφαση συνεκτιμήθηκε ο τρόπος με τον οποίο οι δύο κατηγορούμενοι ασκούσαν την ιατρική δραστηριότητα, αλλά και όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Στο σκεπτικό καταγράφεται ότι οι δύο γιατροί πραγματοποιούσαν τις συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς την απαιτούμενη άδεια και χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που αξιολογήθηκαν, στους ασθενείς δεν είχαν προηγηθεί οι αναγκαίοι έλεγχοι πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

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Για το περιστατικό του Γιώργου Μαζωνάκη, καθοριστικό ρόλο φαίνεται να είχαν τα δεδομένα που προέκυψαν από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Οι καταγραφές των alarms αποτύπωσαν προβλήματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό, η ιατρική πράξη δεν σταμάτησε.

Στη συνέχεια εξετάστηκε η αντίδραση των δύο γιατρών όταν η κατάσταση του ασθενούς επιδεινώθηκε. Η κλήση του ΕΚΑΒ δεν έγινε, σύμφωνα με την αξιολόγηση των δικαστικών αρχών, στον χρόνο που απαιτούνταν, ενώ οι ίδιοι δεν διέθεταν τα μέσα για να αντιμετωπίσουν το περιστατικό.

Στο ίδιο σκεπτικό εντάσσονται και οι ενέργειες που ακολούθησαν. Οι δικαστικές αρχές αποδίδουν στους δύο κατηγορουμένους πράξεις και παραλείψεις που, σύμφωνα με την αξιολόγησή τους, δυσχέραναν τη διερεύνηση του περιστατικού και την αναζήτηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι δύο γιατροί γνώριζαν τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούσαν τις συγκεκριμένες διαδικασίες και, σύμφωνα με το σκεπτικό, είχαν επίγνωση των συνεπειών που μπορούσαν να έχουν οι επιλογές τους.

Πηγή: dikastiko.gr