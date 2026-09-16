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Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Τετάρτης (16/9).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:00.

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Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν πλέον 46 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί έξι αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 1 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. September 16, 2026

Επίσης, ο Δήμος Λαγκαδά κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΔΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Από την πυρκαγιά δεν απειλούνται μέχρι στιγμής οικίες ή υποδομές.