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Τα ψηφιακά δεδομένα του μηχανήματος υπέδειξαν ότι η γιατρός συνέχισε τη διαδικασία παρά τα επαναλαμβανόμενα σήματα κινδύνου για θρόμβωση στον ασθενή.

Οι αρχές εντόπισαν διαγραμμένα αρχεία στο κινητό της γιατρού που αποτύπωναν την επιβαρυμένη κατάσταση του τραγουδιστή, ενώ διαπιστώθηκαν αντιφάσεις στις καταθέσεις των εμπλεκόμενων ιατρών.

Επιπλέον, στοιχεία δείχνουν ότι κατά τις προσπάθειες ανάνηψης χορηγήθηκε στον ασθενή σημαντικά μικρότερη δόση αδρεναλίνης από την ενδεδειγμένη για την περίπτωσή του.

Η κλήση προς το ΕΚΑΒ πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση σχεδόν μίας ώρας από τον χρόνο που το μηχάνημα κατέγραψε μηδενισμό των καρδιακών παλμών.

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Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο στο Κολωνάκι και τον πραγματικό ρόλο της Ιωάννας Γάκα, η οποία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Ο Μαζωνάκης έπαθε θρόμβωση στα πρώτα 10 λεπτά της πλασμαφαίρεσης

Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, ο τραγουδιστής έπαθε θρόμβωση περίπου στα 10 λεπτά της πλασμαφαίρεσης, αλλά η γιατρός συνέχισε τη διαδικασία, αγνοώντας τα alerts από το μηχάνημα.

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Η διαδικασία φέρεται να ξεκίνησε στις 14:14. Περίπου εννέα με δέκα λεπτά αργότερα, το μηχάνημα φέρεται να κατέγραψε το πρώτο alert για την κατάσταση της υγείας του ασθενούς, με την ένδειξη να αφορά πιθανή θρόμβωση.

Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε, η 56χρονη γιατρός φέρεται να πατούσε το κουμπί της απενεργοποίσης του alert, καθώς θεωρούσε ότι είχε τον έλεγχο της κατάστασης.

Στη συνέχεια καταγράφηκαν και άλλα alerts από το μηχάνημα, ενώ η λειτουργία του φέρεται να συνεχίστηκε έως τις 14:56.

Οι αστυνομικές αρχές κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα, εξετάζοντας τα ψηφιακά δεδομένα του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, τα οποία καταγράφουν όλα όσα έγιναν εκείνες τις ώρες και μάλιστα με ακρίβεια ως προς τα λεπτά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, από τις 15:23 έως τις 15:27 ενεργοποιείται συναγερμός στο μηχάνημα, ενώ οι καρδιακοί παλμοί του Γιώργου Μαζωνάκη παρουσιάζουν σταδιακή πτώση, μέχρι που μηδενίζονται. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εξετάζεται ως το σημείο κατά το οποίο επήλθε ο θάνατός του.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε στις 16:23 για περιστατικό άνδρα που είχε υποστεί ανακοπή. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που το μηχάνημα φέρεται να κατέγραψε μηδενισμό των παλμών μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ μεσολάβησε σχεδόν μία ώρα.

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Το ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο μόλις τρία λεπτά μετά την κλήση, στις 16:26. Στις 16:40 ξεκίνησε η διακομιδή του προς το νοσοκομείο, ενώ στις 16:45 ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο «Ελπίς». Η επίσημη διαπίστωση του θανάτου του έγινε στις 17:40.

Βίντεο από τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης

Παράλληλα, σύμφωνα με το Mega, οι αστυνομικοί εντόπισαν διαγραμμένα αρχεία στο κινητό τηλέφωνο της γιατρού που βρισκόταν στον χώρο.

Μεταξύ των αρχείων φέρεται να υπάρχουν ένα βίντεο και δύο φωτογραφίες, στα οποία καταγράφεται ο Γιώργος Μαζωνάκης πάνω στην ιατρική καρέκλα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εικόνα του τραγουδιστή στο συγκεκριμένο υλικό φέρεται να αποτυπώνει ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση.

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Τα συγκεκριμένα αρχεία φέρεται να διαγράφηκαν λίγο πριν η γιατρός μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα, περίπου στις 19:09.

Όταν ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του και τελικά κατέληξε, οι γιατροί αποφάσισαν να «κουκουλώσουν» όσα έγιναν. Στις καταθέσεις τους, έχουν πέσει σε μια σειρά αντιφάσεων σχετικά με το τι πραγματικά συνέβη στην οδό Καρνεάδου το μεσημέρι της Τετάρτης. Μάλιστα, σύμφωνα με νέα στοιχεία σοκάρει η αποκάλυψη αναφορικά με την στιγμή που χορήγησαν αδρεναλίνη στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Οι δύο γιατροί την στιγμή που ήταν αναίσθητος ο τραγουδιστής του έκαναν συνολικά τρεις ενέσεις αδρεναλίνης για να τον επαναφέρουν. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Live News, οι γιατροί χορήγησαν όχι 1mg αδρεναλίνης αλλά 0.1mg σε κάθε δόση. Και αυτό γιατί το 0.1mg μπήκε σε 0.9mg ορού. Συνολικά, λοιπόν ο Γιώργος Μαζωνάκης έλαβε μόλις το 30% από την δόση που θα έπρεπε για να μπορέσει να επανέλθει.

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