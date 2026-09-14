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Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα που προκύπτουν από την ανάλυση των πειστηρίων για τους χειρισμούς των γιατρών κατά το διάστημα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Καθοριστικό στοιχείο στην υπόθεση αποτελεί η καταγραφή του ίδιου του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, το οποίο, μεταξύ άλλων, παρακολουθούσε και τους καρδιακούς παλμούς του τραγουδιστή.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, από τις 15:23 έως τις 15:27 ενεργοποιείται συναγερμός στο μηχάνημα, ενώ οι καρδιακοί παλμοί του Γιώργου Μαζωνάκη παρουσιάζουν σταδιακή πτώση, μέχρι που μηδενίζονται. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εξετάζεται ως το σημείο κατά το οποίο επήλθε ο θάνατός του.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε στις 16:23 για περιστατικό άνδρα που είχε υποστεί ανακοπή. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που το μηχάνημα φέρεται να κατέγραψε μηδενισμό των παλμών μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ μεσολάβησε σχεδόν μία ώρα.

Το ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο μόλις τρία λεπτά μετά την κλήση, στις 16:26. Στις 16:40 ξεκίνησε η διακομιδή του προς το νοσοκομείο, ενώ στις 16:45 ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο «Ελπίς».

Η επίσημη διαπίστωση του θανάτου του έγινε στις 17:40.