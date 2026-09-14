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Στο Γ’ Νεκροταφείο Νίκαιας μετέβη ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, προκειμένου να εκφράσει τη συμπαράστασή του στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και να αναφερθεί στα ζητήματα που προέκυψαν σχετικά με την υπόθεση.

Ο υπουργός Υγείας ζήτησε συγνώμη από την οικογένεια του τραγουδιστή, αναγνωρίζοντας πως το σύστημα δεν κατάφερε να τον προστατεύσει.

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«Με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη και συγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι άσχημο» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε παράλληλα στην ανάγκη να εξεταστούν οι αδυναμίες που ανέδειξε η συγκεκριμένη υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί τι δεν λειτούργησε σωστά.

«Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε τις επόμενες ημέρες. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Πρέπει να βρούμε τι έχει πάει στραβά» κατέληξε ο υπουργός Υγείας.

Οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη έγιναν την ώρα που στη Νίκαια βρισκόταν σε εξέλιξη η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζωνάκη, με πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί για το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή.

Την ίδια ώρα, οι γιατροί που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων, όπου κλήθηκαν να απολογηθούν.

Στο μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης γνωστοποίησε πως ο υπουργός Υγείας αναμένεται να παρουσιάσει μέσα στις επόμενες ημέρες νέο πλαίσιο, με αφορμή τα ζητήματα που έχουν ανακύψει.

«Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Μαζωνάκη, ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει προαναγγείλει ένα νέο πλαίσιο που θα ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες, Ειδικά σε θέματα υγείας το πλαίσιο πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο αυστηρό και οι έλεγχοι ακόμα αυστηρότεροι», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης.