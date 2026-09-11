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«Κρίμα πραγματικά για το πώς έχουμε φθάσει να συγκεντρώνουμε τόσο μίσος ο ένας για τον άλλον», σχολίασε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο TikTok, στο οποίο ένας χρήστης ευχόταν να είχε πεθάνει ο υπουργός Υγείας αντί για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Θεέ μου, γιατί τον Μαζωνάκη και όχι τον Άδωνι Γεωργιάδη;», έγραφε χαρακτηριστικά.

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«Κάτι υπερβολικά τοξικό υπάρχει στην Κοινωνία μας», έγραψε ο κ. Γεωργιάδης στηλιτεύοντας και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση, συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες likes, εκατοντάδες σχόλια, και περισσότερες από 11.000 αναδημοσιεύσεις.

«Καμιά φορά όλο αυτό σε κάνει πραγματικά να αναρωτιέσαι αν αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανείς με όλα αυτά. Κρίμα πραγματικά για το πώς έχουμε φθάσει να συγκεντρώνουμε τόσο μίσος ο ένας για τον άλλον», έγραψε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Κάτι υπερβολικά τοξικό υπάρχει στην Κοινωνία μας. Ένας ανεβάζει στο διαδίκτυο αυτή την χυδαία και αποκρουστική ανάρτηση. Ναι εύχεται να είχα πεθάνει στην θέση του Γιώργου Μαζωνάκη. Ένας λοιπόν εύχεται δημοσίως να πεθάνει ένας συνάνθρωπος του. Και αυτή η ανάρτηση λαμβάνει…..50000 like, 234 σχόλια, 839 αποθηκεύσεις στα αγαπημένα, 11227 αναδημοσιεύσεις….

Κάτι υπερβολικά τοξικό υπάρχει στην Κοινωνία μας. Ένας ανεβάζει στο διαδίκτυο αυτή την χυδαία και αποκρουστική ανάρτηση. Ναι εύχεται να είχα πεθάνει στην θέση του Γιώργου Μαζωνάκη. Ένας λοιπόν εύχεται δημοσίως να πεθάνει ένας συνάνθρωπος του. Και αυτή η ανάρτηση… pic.twitter.com/GgJQD7aXv6 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 11, 2026

Καμία φορά όλο αυτό σε κάνει πραγματικά να αναρωτιέσαι αν αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανείς με όλα αυτά. Κρίμα πραγματικά για το πώς έχουμε φθάσει να συγκεντρώνουμε τόσο μίσος ο ένας για τον άλλον».