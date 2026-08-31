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«Θέλω να εκφράσω δημόσια την μεγάλη μου χαρά, ευχαρίστηση και υποστήριξη στην υπογραφή που έκανε το υπουργείο Άμυνας και ο υπουργός Νίκος Δένδιας με το Ισραήλ για την “Ασπίδα του Αχιλλέα”. Είναι μία εξαιρετικά σημαντική ημέρα για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, για την εξωτερική μας πολιτική για το μακροπρόθεσμο συμφέρον του ελληνικού λαού η οικοδόμηση αυτής της στρατηγικής συμμαχίας με το Ισραήλ. Συγχαρητήρια και στον υπουργό και στον πρωθυπουργό, είναι μια μεγάλη επιτυχία» τόνισε, χαρακτηριστικά, ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Απαντώντας στο σχόλιο του βουλευτή του ΚΚΕ Βασίλη Μεταξά πως ο υπουργός «πανηγυρίζει για τη συμφωνία με το Ισραήλ» ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε πως «η συμφωνία εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους.

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Εύγε στους @kmitsotakis και @NikosDendias για την σημερινή μεγάλη Εθνική Επιτυχία την υπογραφής της μεγάλης μας Αμυντικής Συμμαχίας με το @IsraelinGreece @Israel σήμερα στην Βουλή των Ελλήνων μου δόθηκε η ευκαιρία να εξηγήσω στο @gt_kke ότι όσο και να προσπαθούν να χαλάσουν αυτή… pic.twitter.com/x5I8hptVjy — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 31, 2026

Και η ελευθερία του ελληνικού κράτους έναντι της τουρκικής απειλής ή οποιουδήποτε άλλου είναι πιο σημαντικό θέμα και όσο και αν προσπαθείτε εσείς του ΚΚΕ όλο το καλοκαίρι να χαλάσετε τη συμμαχία με τα καραγκιοζιλίκια που κάνετε στα λιμάνια, τη συμμαχία θα τη διατηρήσουμε και θα την υπηρετήσουμε, γιατί υπηρετούμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, ούτε του σοβιετικού ούτε του κομμουνιστικού ούτε του προλεταριακού ούτε του παλαιστινιακού».