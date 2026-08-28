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Στο βίντεο που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου και φέρεται να καταγράφει προβλήματα στον κλιματισμό του Νοσοκομείου «Αττικόν» αναφέρθηκε, μέσω ανάρτησής του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, διαψεύδοντας ότι έχει σημειωθεί βλάβη στο κεντρικό σύστημα κλιματισμού του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός, ο δημιουργός του επίμαχου βίντεο υποστηρίζει ότι τα πλάνα έχουν τραβηχτεί στο «Αττικόν» και ότι στο νοσοκομείο ο κλιματισμός δεν λειτουργεί. Ο Άδωνις Γεωργιάδης, ωστόσο, έδωσε στη δημοσιότητα την ενημέρωση που, όπως σημείωσε, έλαβε από τη διοίκηση του νοσοκομείου, σύμφωνα με την οποία δεν έχει καταγραφεί κανένα πρόβλημα στο σύστημα κλιματισμού.

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Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ενημέρωση της διοίκησης, το προσωπικό δίνει διαρκώς μάχη προκειμένου να παραμένουν κλειστά τα παράθυρα στις κλινικές, καθώς ορισμένοι συνοδοί ή ασθενείς τα ανοίγουν, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ψύξη στους χώρους. Παράλληλα, νοσηλευτές και εργαζόμενοι της ασφάλειας πραγματοποιούν ελέγχους στους χώρους του νοσοκομείου και εντοπίζουν συνεχώς ανοιχτά παράθυρα.

Η διοίκηση υπογραμμίζει ότι το κεντρικό σύστημα κλιματισμού του νοσοκομείου βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και ότι οποιαδήποτε μειωμένη απόδοση στην ψύξη οφείλεται στους παραπάνω λόγους, δηλαδή στο άνοιγμα των παραθύρων από ασθενείς ή συνοδούς.

Ο υπουργός Υγείας καταλήγει επισημαίνοντας ότι το σύστημα κλιματισμού του «Αττικόν» έχει πρόσφατα ανακατασκευαστεί πλήρως.

Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο στο οποίο ο δημιουργός του ισχυρίζεται ότι απεικονίζει το Νοσοκομείο «Αττικόν» στο οποίο υποτίθεται ότι δεν λειτουργεί ο κλιματισμός. Σας παραθέτω την ενημέρωση που έλαβα από την διοίκησή του:

«Καλημέρα κε Υπουργέ..

Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 28, 2026