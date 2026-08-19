Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εφαρμογή MyHealth αποκτά από τις 15 Σεπτεμβρίου νέα λειτουργία που θα ενημερώνει τους πολίτες σε πραγματικό χρόνο για τον χρόνο αναμονής στα εφημερεύοντα νοσοκομεία.

Οι χρήστες θα μπορούν να επιλέγουν το νοσοκομείο με τη μικρότερη αναμονή ανά κλινική, διευκολύνοντας έτσι την καλύτερη κατανομή των ασθενών.

Τα απαραίτητα δεδομένα για την υπηρεσία θα αντλούνται από το ψηφιακό σύστημα ιχνηλάτησης ασθενών που λειτουργεί ήδη σε εκατό νοσοκομεία.

Η εφαρμογή της νέας τεχνολογίας στοχεύει στην αποσυμφόρηση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και στον περιορισμό της ταλαιπωρίας των πολιτών κατά την αναζήτηση ιατρικής φροντίδας.

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Μια από τις μεγαλύτερες ταλαιπωρίες των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία, οι πολύωρες αναμονές στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, επιχειρείται να αντιμετωπιστεί πλέον και με τη βοήθεια του κινητού τηλεφώνου.

Πιό συγκεκριμένα, το MyHealth app πρόκειται να αποκτήσει από τις 15 Σεπτεμβρίου νέα λειτουργία, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο πόση είναι η αναμονή στα Επείγοντα των νοσοκομείων που εφημερεύουν.

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Πριν φύγεις από το σπίτι, θα ξέρεις πού υπάρχει μικρότερη αναμονή

Η εφαρμογή αναμένεται να διαθέτει ειδική κατηγορία με πληροφορίες για τον χρόνο αναμονής ανά νοσοκομείο αλλά και ανά κλινική.

Έτσι, κάποιος που χρειάζεται, για παράδειγμα, παθολογική εξέταση θα μπορεί να βλέπει από το κινητό του ότι στο ένα εφημερεύον νοσοκομείο η αναμονή είναι μεγαλύτερη και σε κάποιο άλλο μικρότερη και, εφόσον φυσικά το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας του, να επιλέγει πού θα απευθυνθεί.

Η δυνατότητα αυτή σχεδιάζεται να καλύψει 100 νοσοκομεία, στα οποία λειτουργεί το ψηφιακό σύστημα ιχνηλάτησης ασθενών, το γνωστό πλέον «βραχιολάκι». Από αυτό το σύστημα θα αντλούνται τα δεδομένα για την κίνηση και τους πραγματικούς χρόνους αναμονής.

Η εφαρμογή παρουσιάζεται στο υπουργείο

Αυτή η νέα υπηρεσία έχει ήδη παρουσιαστεί στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Θα γίνει και ένα τελευταίο τσεκ και εφόσον δεν ζητηθούν σημαντικές αλλαγές, η ενεργοποίησή της για τους πολίτες θα γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου, όπως είπε, μετά από σχετική ερώτηση, ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης στην Huffpost και τον Τέρενς Κουίκ.

Το υπουργείο έχει ήδη τη δυνατότητα να παρακολουθεί εσωτερικά και σε πραγματικό χρόνο την εικόνα των εφημεριών. Το επόμενο βήμα είναι αυτή η πληροφορία να περάσει στην οθόνη του κινητού κάθε πολίτη.

Από τις 9,5 στις περίπου 4,5 ώρες

Το πρόβλημα της αναμονής στα Επείγοντα παραμένει σοβαρό, αλλά σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που επικαλείται το δημοσίευμα, έχει καταγραφεί σημαντική βελτίωση.

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Τον Μάρτιο του 2025 ο μέσος χρόνος αναμονής στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής έφθανε τις 9,5 ώρες. Με την ενίσχυση προσωπικού, τις ανακαινίσεις των ΤΕΠ και κυρίως την εφαρμογή του ηλεκτρονικού «βραχιολιού», η μέση αναμονή έχει περιοριστεί σήμερα περίπου στις 4,5 ώρες.

Βεβαίως, στα μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας και ιδιαίτερα σε ιδρύματα με τεράστια προσέλευση, όπως το «Αττικόν», εξακολουθούν να υπάρχουν δύσκολες εφημερίες και μεγάλες καθυστερήσεις.

Το κινητό γίνεται εργαλείο του ΕΣΥ

Η νέα υπηρεσία μπορεί να λειτουργήσει και ως μηχανισμός αποσυμφόρησης. Αν οι ασθενείς γνωρίζουν εγκαίρως πού υπάρχει μικρότερη αναμονή, η προσέλευση μπορεί να κατανέμεται καλύτερα μεταξύ των εφημερευόντων νοσοκομείων.

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Το MyHealth ήδη συγκεντρώνει συνταγές, παραπεμπτικά, ραντεβού και άλλες υπηρεσίες Υγείας, ενώ σύμφωνα με τον σχεδιασμό από την 1η Σεπτεμβρίου θα εμφανίζονται στην εφαρμογή και τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων.

Η τεχνολογία βεβαίως δεν μπορεί να αντικαταστήσει γιατρούς, νοσηλευτές ή επαρκώς στελεχωμένα ΤΕΠ. Μπορεί όμως να γλιτώσει πολύτιμο χρόνο και άσκοπη ταλαιπωρία.

Και σε ένα πραγματικά επείγον περιστατικό, όπου πολλές φορές κάθε λεπτό μετράει, η σωστή και άμεση πληροφορία στο κινητό μπορεί να αποδειχθεί πολύ περισσότερο από μια απλή ψηφιακή διευκόλυνση.

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