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Αναφερόμενος στην επίμαχη χρήση της λέξης «μπάφος» προς δημοσιογράφο, διευκρίνισε πως δεν υπήρχε πρόθεση προσβολής και ότι ζήτησε άμεσα συγγνώμη.

Ο ίδιος τόνισε ότι δεν μπορεί να δεσμευτεί πως δεν θα προκαλέσει ξανά αντιδράσεις με τις εκφράσεις του στο μέλλον.

Παράλληλα, ο υπουργός κατήγγειλε την ύπαρξη παραπληροφόρησης σχετικά με το φορτίο της αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, υποστηρίζοντας ότι ορισμένοι προσπάθησαν σκόπιμα να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη.

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Την επιλογή του να μην υιοθετεί «ξύλινη» πολιτική γλώσσα υπερασπίστηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης το πρωί της Παρασκευής (25/9), με αφορμή την επίμαχη φράση του περί «μπάφου» προς τον δημοσιογράφο Νίκο Ελευθερόγλου, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν υπήρχε πρόθεση προσβολής και ότι ζήτησε άμεσα συγγνώμη.

Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας για το περιστατικό στο Action24, ανέφερε πως δεν μπορεί να δεσμευτεί ότι στο μέλλον δεν θα χρησιμοποιήσει εκφράσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν αντιδράσεις, καθώς –όπως είπε– αυτό αποτελεί μέρος του προσωπικού του ύφους.

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«Δεν θέλω να κάνω δεσμεύσεις για το γλωσσικό μου ύφος και το αν μπορεί να ξεφύγει κατά τα γούστα κάποιου, γιατί μπορεί να ξεφύγει. Η πολιτική μου άποψη από την αρχή ήταν ότι δεν θα γίνω “ξύλινος” πολιτικός, υπάρχει τέτοια σχολή και δεν την υπηρετώ. Αν κάτι σου ξεφύγει, που μπορεί να γίνει, διορθώνεται αμέσως», σημείωσε.

Παράλληλα, τόνισε πως σε περίπτωση που μια έκφρασή του παρεξηγηθεί, μπορεί να διορθωθεί άμεσα. «Πρόθεση προσβολής του κ. Ελευθερόγλου, που τον συμπαθώ, δεν υπήρχε. Το κατάλαβε και ο ίδιος. Είπα επιτόπου ότι “αν σε πρόσβαλα ζητώ συγγνώμη”. Μπορεί και να προκαλέσω. Δεν καταλαβαίνω γιατί μπορεί να είναι κακό», ανέφερε.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ακόμη ότι η συγκεκριμένη αναφορά δεν αποτελούσε προτροπή, αλλά σχόλιο που θα μπορούσε να εκληφθεί ακόμη και ως επικριτικό. «Δεν ήταν προτροπή αυτό, εντάξει είπαμε. Μπορεί να ήταν και πολύ επικριτικό, ότι αν κάνεις κάτι τέτοιο μπορεί να λες παλαβομάρες. Άρα μπορεί να το λέει αυτό ο υπουργός Υγείας, ναι», ανέφερε.

«Λέω πράγματα που πολλοί σκέφτονται αλλά λίγοι λένε»

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στην ένταση που είχε προηγηθεί με τους παρουσιαστές του Mega News, Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, υποστηρίζοντας ότι συχνά εκφράζει δημόσια θέσεις που άλλοι επιλέγουν να μην πουν.

«Ό,τι ακολούθησε ήταν μια υποκρισία. Ξέρω ότι ενοχλώ. Γιατί; Γιατί εγώ θα πω πράγματα που πολλοί μπορεί να σκέφτονται αλλά λίγοι θα τα πουν. Έπρεπε να πω αυτά που είπα στο Mega; Έπρεπε. Αυτό με το ξυλόλιο, κακώς το περνάτε έτσι. Κανονικά θα έπρεπε να γίνει έρευνα από τις δημοσιογραφικές έρευνες. Στην Αγγλία έτσι γίνεται. Στην Ελλάδα ζήσαμε έναν χρόνο και έναν παραλογισμό. Ο κόσμος πίστεψε ότι η αμαξοστοιχία μετέφερε ξυλόλιο, ότι η κυβέρνηση είχε συγκαλύψει. Τι προκύπτει; Τίποτα απ’ όλα αυτά. Ο κ. Πλακιάς κατέθεσε ότι ήξεραν οι γονείς από την αρχή ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο», δήλωσε.

«Αν σας ενοχλεί ότι ξέφυγα για τον «μπάφο», θα έπρεπε να σας νοιάζει επί 1.000 γιατί κάποιοι προσπάθησαν να γκρεμίσουν την Ελλάδα και να τρελάνουν τον κόσμο με σκοπό και με δόλο. Ένας πατέρας έχει καταθέσει ότι είχαν ενημερωθεί από την αρχή οι γονείς ότι δεν υπήρχε ξυλόλιο, τους έλεγε ‘σταματήστε, αλλά κάποιοι συνέχιζαν για ιδίον όφελος’. Πρέπει να ψαχτεί αυτό. Στις προηγμένες χώρες και οι δημοσιογράφοι είναι απολογούμενοι. Αν είχε συμβεί τέτοια προσπάθεια παραπλάνησης και εξαπάτησης της κοινής γνώμης θα ασχολούνταν με αυτό οι δημοσιογράφοι. Άποψη δεν είναι το ψέμα. Αυτό είναι πλέον στο δικαστήριο. Θα ενοχληθούν όλοι αυτοί; Θα με βρίζουν, θα κάνουν TikTok, θα κάνουν χορηγούμενα, θα με βρίζουν στα ραδιόφωνο», πρόσθεσε ο ίδιος.