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Οι έρευνες βασίστηκαν σε καταγγελίες και διαδικτυακές αναφορές για παράνομες ιατρικές υπηρεσίες, οδηγώντας στον εντοπισμό διαφόρων παρατυπιών σε κέντρα παροχής φροντίδας.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν ιατρεία και κέντρα όπου χρησιμοποιούνταν ενέσιμα σκευάσματα χωρίς παραστατικά αγοράς, ενώ σε άλλες περιπτώσεις διαπιστώθηκε η χρήση μηχανημάτων εναλλακτικής θεραπείας χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Επιπλέον, καταγράφηκε περίπτωση παρόχου που παρουσίαζε τον επαγγελματικό του χώρο ως ιατρείο, παρόλο που δεν διέθετε αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών στην Ελλάδα.

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Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ξεκίνησε, κατόπιν αιτήματος από τον Άδωνι Γεωργιάδη, τους ελέγχους στις ιδιωτικές μονάδες υγείας, ευεξίας και εναλλακτικών θεραπειών.

Στα στοιχεία που δημοσιεύει ο υπουργός Υγείας στο Χ αφορούν περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών πράξεων σε ιατρείο βιοπαθολόγου χωρίς να προσκομιστούν παραστατικά αγοράς, καθώς και κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας στο οποίο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα για υδροθεραπεία εντέρου, λιπόλυση και αφαίρεση σπλαχνικού λίπους.

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Παράλληλα, καταγράφηκε περίπτωση παρόχου «κβαντικής βιοανάδρασης», ο οποίος παρουσίαζε τον χώρο του ως «ιατρείο» χωρίς να έχει προσκομίσει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών στην Ελλάδα.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Κατόπιν αιτήματος μου, βάσει της έρευνας στο διαδίκτυο για παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας άρχισε αμέσως τους ελέγχους.

Τα πρώτα ευρήματα που μου παραδόθηκαν για ενημέρωση πριν λίγο αναφέρουν τα εξής:

«…Στο πλαίσιο αυτό, έχει καταρτιστεί πρόγραμμα ελέγχου από τον Τομέα Υγείας και Πρόνοιας της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων του συνόλου των -118- δομών/παρόχων και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη -8- έλεγχοι.

Πλέον των ανωτέρω, κατόπιν συνεννόησης της υπηρεσίας μας με τον Υποδιοικητή Ελέγχου Αγοράς, Ηλεκτρονικού Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς & Προστασίας του Καταναλωτή, καταρτίστηκε πρόγραμμα ελέγχων, με συγκρότηση μικτών κλιμακίων, σε συνολικά -17- παρόχους υπηρεσιών, για τους οποίους έχουν υποβληθεί καταγγελίες στην ως άνω υπηρεσία. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη -4- έλεγχοι.

Από τον επιτόπιο έλεγχο (21.09.2026) και τα συλλεχθέντα στοιχεία προκύπτουν ενδεικτικά τα κάτωθι, κατά περίπτωση, καταρχάς ευρήματα:

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– Ιατρείο, με άδεια λειτουργίας από τον ΙΣΑ ιατρού βιοπαθολόγου: Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε λειτουργία εργαστηρίου χωρίς την παρουσία της επιστημονικά υπεύθυνης στον χώρο.

Στο ψυγείο με τα αναλώσιμα του εργαστηρίου, όπου φυλάσσονταν τα δείγματα αίματος και οι οροί, εντοπίστηκαν έξι (6) είδη ενέσιμων σκευασμάτων (φιαλίδια), διαφορετικών εταιριών, εντός κυτίων (υαλουρονικά, fillers, εξωσώματα), τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Κατά δήλωση της βιοπαθολόγου, τα σκευάσματα αυτά προορίζονταν για ιδία χρήση. Ζητήθηκαν παραστατικά στοιχεία αγοράς των ως άνω σκευασμάτων, αλλά δεν χορηγήθηκαν.

Κατόπιν αιτήματος μου, βάσει της έρευνας στο διαδίκτυο για παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας άρχισε αμέσως τους ελέγχους. Τα πρώτα ευρήματα που μου παραδόθηκαν για ενημέρωση πριν λίγο αναφέρουν τα εξής:



«…Στο πλαίσιο αυτό, έχει… Advertisement September 23, 2026

Επίσης, σε διαφήμιση του εργαστηρίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης γινόταν αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας.

– «Κέντρο Φυσικοπαθητικής Φροντίδας»: κατά τον επιτόπιο έλεγχο στο εν λόγω Κέντρο βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού, συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση.

Οι δραστηριότητες του Κέντρου είχαν ελεγχθεί από την ΕΑΔ το έτος 2024 και η έκθεση διαβιβάστηκε: (α) στο Υπουργείο Υγείας για νομοθετική ρύθμιση της λειτουργίας όλων των δραστηριοτήτων εναλλακτικής ιατρικής θεραπεύοντας όρους και προϋποθέσεις, (β) στο ΚΕ.Σ.Υ. προκειμένου να διευκρινισθούν οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας συσκευών βιοσυντονισμού και (γ) στην Εισαγγελία για ποινική αξιολόγηση.

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– «Ιδιωτικό ιατρείο ….. ΙΚΕ»: Στην εταιρεία έχει χορηγηθεί από τον Ι.Σ.Α. βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου με επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό άνευ ειδικότητας.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκαν ενέσιμα σκευάσματα (πολυπεπτίδια, βιταμίνες), τα οποία σύμφωνα με τα χορηγηθέντα παραστατικά, ο ιατρός τα είχε προμηθευτεί από φαρμακείο της Γερμανίας, με αναφορά σε ονόματα ασθενών.

Στο ιατρείο υπήρχαν δύο χώροι βελονισμού, όπου βρέθηκαν σχετικές βελόνες. Επίσης, βρέθηκαν μηχανήματα για την ενεργοποίηση/αναγέννηση των κυττάρων και για την ανάλυση σώματος.

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Κατά τον χρόνο του ελέγχου ήταν σε εξέλιξη χορήγηση ενέσιμων θεραπειών από βοηθ. νοσηλευτή, παρουσία του ιατρού.

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– Παροχή υπηρεσιών «κβαντικής βιοανάδρασης»: Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκαν τρία μηχανήματα, που, κατά δήλωση της παρόχου υπηρεσιών, χρησιμοποιούνται για τη διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα. Δεν βρέθηκαν σκευάσματα στον χώρο.

Σε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζει τον χώρο που δραστηριοποιείται, ως «ιατρείο». Δεν χορηγήθηκε αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών στην Ελλάδα.

– Πολυϊατρείο: Λειτουργούσαν τα εξής Τμήματα με άδεια του ΙΣΑ: καρδιολογικό ιατρείο, παθολογικό ιατρείο, διαγνωστικό εργαστήριο βιολογικών υλικών, εργαστήριο απεικονίσεων.

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Το ιατρείο μαιευτικής-γυναικολογίας και το ιατρείο πλαστικής επανορθωτικής χειρουργικής που περιλαμβάνονταν στην άδεια λειτουργίας του είχαν διακόψει τη λειτουργία τους. Χορηγήθηκε υπεύθυνη δήλωση διακοπής μόνο του ιατρείου μαιευτικής-γυναικολογίας.

Δεν προέκυψαν ενδείξεις μη σύννομης λειτουργίας του πολυϊατρείου σε σχέση με την άδειά του.