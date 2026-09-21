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Με ανανεωμένη διάθεση και νέα καθημερινή παρουσία επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου το «Stars System» με την Άση Μπήλιου. Η γνωστή αστρολόγος καλημέρισε τους τηλεθεατές και μίλησε για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αλλά και για τις αλλαγές που φέρνει η φετινή χρονιά στην εκπομπή.

«Καλημέρα, καλό φθινόπωρο και καλή τηλεοπτική σεζόν. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σας ξαναβλέπω. Χαίρομαι τόσο πολύ γιατί αυτό το ρντεβού είναι πάρα πολλά χρόνια. Είναι 25 χρόνια στην πρωινή ζώνη και 20 χρόνια στο Star System», είπε αρχικά η Άση Μπήλιου.

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Στη συνέχεια, η Άση Μπήλιου αναφέρθηκε στο καλοκαίρι που πέρασε, κάνοντας λόγο για μια δύσκολη περίοδο με ανατροπές και απώλειες. Ξεχωριστή ήταν η αναφορά της στον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Το φετινό καλοκαίρι ήταν ένα περίεργο καλοκαίρι, τελείωσε με πολλή στενοχώρια. Ήρθαν ανατροπές, ήρθαν απώλειες, με πιο σημαντική απ’ όλες αυτή του Γιώργου Μαζωνάκη. Δυστυχώς έτσι είναι η ζωή μας, δεν είναι μια ευθεία γραμμή, είναι πολλά πράγματα που μας βάζουν κάθε μέρα και σε μια διαφορετική ατμόσφαιρα και διάθεση», πρόσθεσε η Άση Μπήλιου.

Η εκπομπή επιστρέφει φέτος με σημαντική αλλαγή, καθώς από εβδομαδιαία γίνεται καθημερινή, με το νέο ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό να είναι πλέον κάθε πρωί στις 9:00.

«Το Stars System τον Ιούνιο σας άφησε ως μια εβδομαδιαία εκπομπή και τον Σεπτέμβριο σας βρήκε ως μια καθημερινή εκπομπή. Το ραντεβού μας θα σας γίνει το πιο απαραίτητο ραντεβού στην καθημερινότητά σας. Είναι κάθε μέρα, στις 9:00 το πρωί. Θα βλέπουμε τι γίνεται, τι μας φέρνει το σύμπαν, πώς θα το αντιμετωπίσουμε και κυρίως που θα εκμεταλλευθούμε», συμπλήρωσε η γνωστή αστρολόγος.