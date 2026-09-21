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Η υπόθεση περιλαμβάνει ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου, προκαταρκτική εξέταση για τη νομιμότητα του ιατρείου και έρευνα για οικονομικές δραστηριότητες των εμπλεκόμενων ιατρών.

Ο 62χρονος υπνοθεραπευτής, ο οποίος συνεργαζόταν με την κατηγορούμενη γιατρό, παρουσιάστηκε σήμερα στον ανακριτή για να καταθέσει ως μάρτυρας σχετικά με τη γνωριμία του με τον καλλιτέχνη.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η επικοινωνία του με τη γιατρό αφορούσε το προγραμματισμένο ραντεβού του με τον τραγουδιστή, ενώ διευκρίνισε ότι το επάγγελμα της ύπνωσης στερείται συγκεκριμένου νομικού πλαισίου στην Ελλάδα.

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι δικαστικές έρευνες μετά τον αιφνίδιο και τραγικό θάνατο του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 9 Σεπτεμβρίου 2026 κατά τη διάρκεια συνεδρίας σε ιδιωτικό ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Η υπόθεση ενεργοποίησε τρία διαφορετικά μέτωπα στη Δικαιοσύνη: την κύρια ανακριτική έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του καλλιτέχνη, την κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τη νομιμότητα λειτουργίας του ιατρείου και τις ευθύνες των ελεγκτικών φορέων, καθώς και την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σχετικά με τα οικονομικά πεπραγμένα των εμπλεκόμενων γιατρών.

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Ενώπιον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής

Στο επίκεντρο των σημερινών εξελίξεων βρίσκεται ο 62χρονος υπνοθεραπευτής, ο οποίος περνά σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, την πόρτα του ανακριτή προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας-κλειδί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 62χρονος φέρεται να διατηρούσε επαγγελματική συνεργασία με την κατηγορούμενη γιατρό, έχοντας συνάψει μάλιστα σύμβαση εργασίας την οποία αναμένεται να προσκομίσει στις δικαστικές αρχές. Οι δυο τους γνωρίζονταν από παλαιότερα, καθώς η γιατρός φέρεται να είχε ξεκινήσει αρχικά ως πελάτισσά του.

Ως προς το χρονικό της γνωριμίας με τον τραγουδιστή, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον υπνοθεραπευτή στις 7 Σεπτεμβρίου σε εστιατόριο στο Ψυχικό, όπου άτομα της παρέας τού πρότειναν να ξεκινήσει συνεδρίες. Το ραντεβού τους είχε κλειστεί για τις 9 Σεπτεμβρίου, την ημέρα δηλαδή που ο καλλιτέχνης κατέρρευσε στον χώρο του ιατρείου στο Κολωνάκι.

Ο 62χρονος αποδεικνύεται κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση, καθώς ήταν ο παραλήπτης των φωτογραφιών που απέστειλε η κατηγορούμενη γιατρός, στις οποίες ο τραγουδιστής απεικονιζόταν στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης. Μαζί με τις φωτογραφίες εστάλη από τη γιατρό το μήνυμα «όλα καλά». Κατά τις πληροφορίες, ο υπνοθεραπευτής υποστηρίζει ότι τα επίμαχα μηνύματα ελήφθησαν επειδή ο τραγουδιστής θα πήγαινε απευθείας μετά την πλασμαφαίρεση στο προγραμματισμένο ραντεβού τους στις 5:00 το απόγευμα της μοιραίας Τετάρτης.

Αντιδρώντας στη δημοσιότητα των τελευταίων ημερών, ο υπνοθεραπευτής προέβη σε δημόσια τοποθέτηση, κάνοντας λόγο για «ανθρωποφαγία στα όρια του βιασμού», ενώ διευκρίνισε τοπλαίσιο γύρω από την ιδιότητά του. Όπως τόνισε, η ελληνική πολιτεία δεν διαθέτει σαφές νομικό πλαίσιο ούτε εκπαιδευτικές προδιαγραφές για την ύπνωση, υπογραμμίζοντας ότι ο ίδιος δεν αντιμετωπίζει τους ενδιαφερόμενους ως ασθενείς, δεν παρέχει ιατρική διάγνωση ή φαρμακευτική αγωγή και δεν έχει το δικαίωμα να προτείνει τη διακοπή θεραπείας στην οποία ενδέχεται να υπόκειται κάποιος θεραπευόμενος.

Η ανακριτική έρευνα και τα ψηφιακά πειστήρια

Στο επίκεντρο της κύριας ανακριτικής διαδικασίας βρίσκεται το σύνολο των ψηφιακών πειστηρίων που κατασχέθηκαν από τον χώρο της κλινικής. Κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και tablets αναλύονται διεξοδικά, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου.

Από την εξέταση των ψηφιακών συσκευών προκύπτει, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν το μοναδικό αναγνωρίσιμο πρόσωπο που είχε επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο. Στο κατασχεθέν υλικό φέρεται να εντοπίζονται αναφορές και σε άλλα γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της επιχειρηματικότητας, της εγχώριας showbiz, ακόμη και πολιτικά πρόσωπα. Παράλληλα, οι αρχές αξιολογούν οπτικοακουστικό υλικό, όπως ένα βίντεο από σεμινάριο που καταγράφηκε τον περασμένο Μάιο μέσα στην κλινική, όπου ο 58χρονος γιατρός παρουσίαζε σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες διαδικασία ενδοφλέβιας θεραπείας με βλαστοκύτταρα στο πλαίσιο της «ολιστικής ευεξίας».

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Εισαγγελική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο και τη νομιμότητα του ιατρείου

Πέρα από τις ποινικές ευθύνες των εμπλεκομένων, το μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης έχει στραφεί και στους θεσμικούς φορείς. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας, διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση με αντικείμενο τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) ή άλλων αρμόδιων δημόσιων φορέων ως προς το καθεστώς λειτουργίας του ιατρείου της οδού Καρνεάδου.

Στόχος της εισαγγελικής έρευνας είναι να εξακριβωθεί αν και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο ΙΣΑ, δεδομένου ότι ήδη από το 2023 οι κατηγορούμενοι γιατροί διαφήμιζαν ανοιχτά σε συνέδρια τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και τον εξοπλισμό που διέθεταν. Παράλληλα, ζητείται να διερευνηθεί εάν κατά την τελευταία πενταετία πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίοι έλεγχοι νομιμότητας σε κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες, οι οποίες ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών και να εξαπατούν ασθενείς αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Οικονομικός έλεγχος από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Το τρίτο σκέλος των ερευνών αφορά την οικονομική δραστηριότητα του ζευγαριού των γιατρών που έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι. Μετά από εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκίνησε έρευνα για τη διερεύνηση τυχόν διάπραξης του αδικήματος του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

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Τα ειδικά κλιμάκια της Αρχής σαρώνουν τα οικονομικά στοιχεία, ελέγχοντας ενδελεχώς το πελατολόγιο της κλινικής, τα βιβλία εσόδων, τις τραπεζικές καταθέσεις και τις αμοιβές που λάμβαναν οι δύο γιατροί για τις υπηρεσίες τους. Οι ερευνητές αναζητούν απαντήσεις για το εάν τα έσοδα από τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες είχαν δηλωθεί πλήρως στην εφορία και εάν υπάρχουν ύποπτες συναλλαγές που χρήζουν περαιτέρω ποινικής αξιολόγησης. Σε περίπτωση που προκύψουν επαρκείς ενδείξεις, η Αρχή θα προχωρήσει σε άμεση δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, διαβιβάζοντας τη σχετική δικογραφία στην Εισαγγελία Αθηνών.

(Πηγή: dikastiko.gr)

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