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Μια γυναίκα περιγράφει την γνωριμία της με την γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και σε όσα ακολούθησαν μετά την επίσκεψή της στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, αρχικά είχε γνωρίσει τον κατηγορούμενο γιατρό, όπου εκείνος φέρεται να της πρότεινε εργασία, ενώ στη συνέχεια η συζήτηση στράφηκε στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε ο σύντροφός της. Στην συνέχεια, η 56χρονη κατηγορούμενη φέρεται να είπε στον σύντροφό της ότι ενδέχεται να έχει μολυνθεί ο οργανισμός του με ζουζούνια και υποσχέθηκε ότι θα τον «κάνουν καλά».

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Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Εγώ τον είχα γνωρίσει στο συγκεκριμένο μαγαζί. Ήθελε να μου δώσει εργασία, όταν με γνώρισε. Εγώ είμαι αισθητικός και λέω πολύ ευχαρίστως. Την βραδιά που τον γνώρισα ήταν ένα σωρό επώνυμοι στην παρέα του. Ο σύντροφός μου είχε κάποιο πρόβλημα, μία μικρή αναπηρία στα πόδια του και το είδε. Όχι εκείνος αλλά εκείνη», περιέγραψε η γυναίκα για τους γιατρούς της οδού Καρνεάδου.

Πιο συγκεκριμένα, ο σύντροφος της γυναίκας είχε ένα ατύχημα και του είχαν ακρωτηριαστεί και τα δύο πόδια, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να βάλει λάμα. Μετά από όλες αυτές τις πληροφορίες, η κατηγορούμενη γιατρός απευθύνθηκε στον σύντροφο της γυναίκας και του είπε «δεν θα πας πουθενά, εγώ θα σε κάνω καλά. Θα κάνουμε μία αποτοξίνωση στον οργανισμό σου γιατί όλα αυτά τα χρόνια με τις λάμες στα πόδια το αίμα σας ίσως να έχει μολυνθεί και ο οργανισμός σας ίσως να έχει και ζουζούνια».

Στην συνέχεια, η γυναίκα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πήγαμε σαν χαζοί. Εκεί που πήγα για εργασία πληρώσαμε και επίσκεψη 250 ευρώ. Φεύγοντας είπε “θα σας δώσουμε κάποια θεραπεία, κάποια αντιβιωτικά να καθαρίσει ο οργανισμός σου τελείως, γιατί φέρνουμε ένα μηχάνημα που αυτό θα σε βοηθήσει περισσότερο”».