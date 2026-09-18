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Με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε η Λίλι Κόλινς την «Έμιλι Κούπερ», τον χαρακτήρα που υποδύθηκε για επτά χρόνια στη δημοφιλή σειρά του Netflix «Emily in Paris».

Η ηθοποιός ολοκλήρωσε την τελευταία της ημέρα στα γυρίσματα και θέλησε να μοιραστεί με τους θαυμαστές της τα συναισθήματά της για ένα κεφάλαιο που, όπως παραδέχεται, αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της.

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Μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram, η Κόλινς παραδέχτηκε ότι δυσκολεύτηκε να βρει τις κατάλληλες λέξεις για να περιγράψει τι σήμαινε για εκείνη η Έμιλι και όσα έζησε μέσα από τις έξι σεζόν της σειράς.

«Η τελευταία μου ημέρα στα γυρίσματα ως Έμιλι… Δεν έχω λόγια. Είναι αδύνατο να βρω τις λέξεις για να περιγράψω τι σήμαινε για μένα αυτή η διαδρομή. Για τόσα πολλά χρόνια, η Έμιλι ήταν μέρος της ζωής μου και, σε κάθε σεζόν, συνέχιζε να με εκπλήσσει, να με εμπνέει και να με προκαλεί», έγραψε αρχικά.

Το «ευχαριστώ» στους ανθρώπους της σειράς

Η ηθοποιός αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα της σε αυτό το ταξίδι, από τον δημιουργό της σειράς, Ντάρεν Σταρ, μέχρι τους σεναριογράφους, τους σκηνοθέτες, το συνεργείο και τους συμπρωταγωνιστές της.

«Ευχαριστώ, Ντάρεν Σταρ, που δημιούργησες αυτή την αθεράπευτα αισιόδοξη Αμερικανίδα στο Παρίσι, η οποία βρίσκεται διαρκώς έξω από τη ζώνη άνεσής της, μαθαίνοντας να εμπιστεύεται τον εαυτό της, ενώ ταυτόχρονα στηρίζεται στους άλλους καθώς προσπαθεί να βρει τον δρόμο της στη νέα της ζωή. Είμαι τόσο ευγνώμων που με εμπιστεύτηκες για να της δώσω ζωή. Ευχαριστώ το απαράμιλλο συνεργείο μας, τους σεναριογράφους, τους σκηνοθέτες μας και, φυσικά, το απίστευτο καστ μας, που πλέον είναι οικογένεια και χωρίς το οποίο δεν μπορώ να φανταστώ αυτή τη διαδρομή. Εσείς κάνατε την Έμιλι, Έμιλι. Εσείς κάνατε αυτόν τον κόσμο να μοιάζει με σπίτι».

Η Κόλινς δεν παρέλειψε να απευθυνθεί και στους εκατομμύρια θεατές που αγκάλιασαν τη σειρά όλα αυτά τα χρόνια και συνέβαλαν στην επιτυχία της.

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«Και merci σε όλους εσάς που μας στηρίζετε αυτά τα τελευταία επτά χρόνια και τις έξι σεζόν, κρατώντας μας εμπνευσμένους ώστε να ονειρευόμαστε όλο και μεγαλύτερα πράγματα σε αυτή την επική περιπέτειά μας».

«Αυτό με άλλαξε για πάντα»

Ο αποχαιρετισμός της «Έμιλι» δεν θα μπορούσε παρά να έχει γλυκόπικρη γεύση για τη Λίλι Κόλινς. Η ίδια τόνισε πως, παρά τη συγκίνηση για το τέλος, αισθάνεται βαθιά περήφανη και ευγνώμων για την ευκαιρία που είχε να ενσαρκώσει τον συγκεκριμένο χαρακτήρα.

«Θα κουβαλώ αυτό το κεφάλαιο μέσα μου για πάντα. Το να αποχαιρετώ μοιάζει εντελώς εξωπραγματικό και γλυκόπικρο, αλλά πάνω απ’ όλα νιώθω απίστευτα περήφανη και ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να γίνω εκείνη. Και να αποτελέσω μέρος κάτι τόσο χαρούμενου. Αυτό με άλλαξε για πάντα. Au revoir, Έμιλι Κούπερ…», κατέληξε.

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