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Ο καλλιτέχνης αναφέρεται στη στενή συνεργασία και την προσωπική του σχέση με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία τον υποστήριξε σημαντικά στην καριέρα του.

Παράλληλα, ο ίδιος εξομολογείται τον θαυμασμό και τη βαθιά ψυχική σύνδεση που ανέπτυξε με τη Μαρινέλλα κατά τη διάρκεια της πολυετούς κοινής τους πορείας.

Ο Παπάζογλου εκφράζει δημόσια τις απόψεις του για άλλους καλλιτέχνες, ασκώντας κριτική στη Μαρία Ιωαννίδου και υπερασπιζόμενος τον Μάρκο Σεφερλή από τις επιθέσεις που δέχεται.

Τέλος, αποκαλύπτει την επιθυμία του για μια συνεργασία με τη Μιμή Ντενίση, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ παρά την επικοινωνία τους.

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Με αφορμή τη συμμετοχή του στην επιτυχημένη παραγωγή του ΚΘΒΕ «Αυτή η νύχτα μένει» –από το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Ολύμπια της Αθήνας– ο Δημήτρης Παπάζογλου μοιράζεται με το ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Μιχάλη Ροδόπουλο τις προσωπικές μνήμες και τα μαθήματα ζωής από τη μυθική διαδρομή του στον χώρο του θεάματος.

-Στην Αλίκη μίλαγα πάντα στον πληθυντικό. Ύστερα από δύο χρόνια είχαμε πάει στο Λονδίνο, θα ανεβάζαμε την Εβίτα και κάποια στιγμή μέσα στο ξενοδοχείο, γυρνάει και μου λέει: «Άσε πια το “κυρία Βουγιουκλάκη”, παιδί μου. Πες με Αλίκη να τελειώνουμε». Στην παράσταση χορεύαμε μαζί ένα καταπληκτικό τανγκό που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Με αγαπούσε η Αλίκη, με υποστήριζε, ήταν ο μάνατζέρ μου. Όταν ο Μίνως Βολανάκης θα ανέβαζε τον Βολπόνε στο Λουζιτάνια, έμαθα ότι υπάρχει ένας ρόλος του Ερμαφρόδιτου. Της το είπα –τότε τη σκηνοθετούσε στην Αντιγόνη– και μου λέει η Αλίκη: «Έλα το απόγευμα από το θέατρο».«Βρε Μίνω μου, να ο Ερμαφρόδιτος που ζητάς» του είπε αμέσως με το που μπήκα. Μου χάρισε πολλές επιτυχίες.

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Ο Δημήτρης Παπάζογλου με την Αλίκη Βουγιουκλάκη το καλοκαίρι του 1981.

-Η Μαρινέλλα και η Αλίκη με περικύκλωναν από τα παιδικά μου χρόνια. Ξέρεις ότι έχω φύγει παιδάκι από το Αιγάλεω να πάω στις Τζιτζιφιές να δω τη Μαρινέλλα, πίσω από τα καφασωτά, να τραγουδάει με τον Καζαντζίδη; Τη θαύμαζα πάρα πολύ. Έχω ζήσει μαγικές στιγμές μαζί της, από το 1983 μέχρι το 2009. Μου λείπει, ειλικρινά. Είχα ψυχική σύνδεση με τη Μαρινέλλα, όπως και με την Αλίκη.

Ο Δημήτρης Παπάζογλου με τη Μαρινέλλα και τον Τάκη Ζαχαράτο στο Παλλάς.

Αλλά ποτέ δεν ήθελα να μπερδεύομαι στα προσωπικά τους. Ήταν απαγορευτικό για μένα. Ήθελα να είμαι διακριτικός, αν και η πόρτα τους ήταν πάντα ανοιχτή. Και μπορεί στις σχέσεις των ανθρώπων να υπάρχουν και συγκρούσεις, αλλά δεν είμαι αχάριστος. Πάντα σκεφτόμουν αν αυτή η σύγκρουση αξίζει να σβήσει όλα τα καλά που έχεις ζήσει με κάποιον.

-Θεωρώ ότι είμαι δίκαιος και με ενοχλούν ορισμένα πράγματα. Ποια είναι δηλαδή η προσφορά της Μαρίας Ιωαννίδου στον χορό; Μάσαγε μια τσίχλα συνέχεια, είχε ένα ωραίο κορμί και τίποτα άλλο. Τη χορογράφησα στο Ciao ANT1 και ερχόταν για να με μπερδέψει, να μην καταλάβω την αδυναμία της. Είναι άρρυθμη. Γίνεται να μην αντιληφθώ αν έχεις ρυθμό;

-Ξέρεις γιατί πυροβολάνε τον Μάρκο Σεφερλή; Γιατί έχει 1.500 εισιτήρια και δεν το αντέχουν που δεν τα έχουν εκείνοι. Γι’ αυτό λένε ότι είναι μπανάλ και ρατσιστής. Όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια.

Ο Δημήτρης Παπάζογλου στην παράσταση «Αυτή η νύχτα μένει».

Δημήτρης Παπάζογλου: Το γράμμα στη Μιμή Ντενίση

-Με τη Μιμή Ντενίση δεν έχω συνεργαστεί ποτέ. Όταν ανέβαζε το Βίκτωρ Βικτωρία, της είχα στείλει ένα γράμμα και της είχα προτείνει να παίξω τον ρόλο του μέντορά της. Θα ταίριαζα εξαιρετικά μαζί της. Τον είχε παίξει ο Ηλίας Λογοθέτης με την Αλίκη και μετά ο Γιάννης Σαμσιάρης με την Ντενίση. «Όλο γυναίκειους ρόλους κάνω» θυμάμαι της είχα πει. «Αγαπάς τις γυναίκες, γι’ αυτό και τις κάνεις και καλά» μου είχε απαντήσει.