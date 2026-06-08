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Σπάνιες και ιδιαίτερα προσωπικές στιγμές από τη ζωή της Αλίκης Βουγιουκλάκη αποκάλυψε ο γιατρός της, Σωτήρης Αδαμίδης, ο οποίος μίλησε με έντονη συγκίνηση για τη γνωριμία και τη σχέση που ανέπτυξε με τη θρυλική ηθοποιό του ελληνικού κινηματογράφου. Ο ίδιος, σε τηλεοπτική του εμφάνιση, χαρακτήρισε την Βουγιουκλάκη «μαχήτρια» μέχρι την τελευταία στιγμή, περιγράφοντας μια γυναίκα με έντονη θέληση για ζωή, παρά τη δύσκολη περιπέτεια της υγείας της.

Όπως ανέφερε, η εικόνα της μεγάλης πρωταγωνίστριας δεν περιοριζόταν στη δημόσια λάμψη και το κινηματογραφικό της αποτύπωμα, αλλά αποκτούσε μια εντελώς διαφορετική διάσταση μέσα στην καθημερινή επαφή. Ο γιατρός σημείωσε ότι είχε την ευκαιρία να γνωρίσει την πιο ανθρώπινη πλευρά της, εκείνη που δεν ήταν ορατή στο ευρύ κοινό και που, όπως είπε, τον έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο διαφορετικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Σε μία από τις αφηγήσεις του, περιέγραψε στιγμές ιδιαίτερης οικειότητας, κάνοντας λόγο για μικρές χειρονομίες και συμβολικές πράξεις της ηθοποιού που φανέρωναν την ευαισθησία της. Αναφέρθηκε μάλιστα σε μια χαρακτηριστική στιγμή όπου η Βουγιουκλάκη, με τρόπο σχεδόν παιδικό, ήθελε να του προσφέρει κάτι προσωπικό, δείχνοντας τη ζεστασιά και την ανάγκη της για ανθρώπινη επαφή ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Ο Σωτήρης Αδαμίδης υπογράμμισε ότι η ηθοποιός δεν έχασε ποτέ τη μαχητικότητά της, ακόμη και όταν η κατάσταση της υγείας της επιβαρυνόταν. Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπήρχαν στιγμές που η ίδια εξέφραζε με απόλυτη ειλικρίνεια την επιθυμία της να συνεχίσει να ζει, δείχνοντας μια δύναμη ψυχής που τον εντυπωσίασε βαθιά και έμεινε χαραγμένη στη μνήμη του.

Πέρα από την αναφορά στη Βουγιουκλάκη, ο γιατρός μοιράστηκε και ιστορίες από τη γνωριμία του με τον Κώστα Χατζηχρήστο, προσθέτοντας μια ακόμη ανθρώπινη διάσταση σε δύο από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Όπως περιέγραψε, ο ηθοποιός είχε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, συχνά ευθύ και χωρίς περιττές διατυπώσεις, κάτι που αποτυπωνόταν και στον τρόπο που αντιμετώπιζε τα ζητήματα της καθημερινότητας.

Σε μία χαρακτηριστική αφήγηση, ο γιατρός ανέφερε ότι ο Χατζηχρήστος δεν δίσταζε να μιλά με απόλυτη ειλικρίνεια ακόμη και για οικονομικά θέματα, ενώ είχε μια σχεδόν αυθόρμητη σχέση με το παρελθόν και τις δυσκολίες της ζωής του. Ωστόσο, πίσω από αυτή τη σκληρή εικόνα, όπως σημείωσε, υπήρχε ένας άνθρωπος με ευαισθησία και συναισθηματικό βάθος.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αναφορά του γιατρού σε μια τελευταία επιθυμία του ηθοποιού, ο οποίος είχε ζητήσει να καταγραφεί σε βίντεο, ώστε να μείνει κάτι πίσω από τον ίδιο για τις επόμενες γενιές. Η πράξη αυτή, όπως ειπώθηκε, δεν ήταν απλώς μια προσωπική στιγμή, αλλά μια συνειδητή προσπάθεια ενός καλλιτέχνη να αφήσει το αποτύπωμά του με τον δικό του τρόπο.

Οι αφηγήσεις του Σωτήρη Αδαμίδη φωτίζουν άγνωστες πτυχές δύο σημαντικών μορφών του ελληνικού πολιτισμού, αναδεικνύοντας όχι μόνο την καλλιτεχνική τους αξία, αλλά και την ανθρώπινη πλευρά τους, όπως αυτή αποτυπώθηκε μέσα από προσωπικές στιγμές, δύσκολες καταστάσεις και αυθεντικές σχέσεις εμπιστοσύνης.