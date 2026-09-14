Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι έντονες αποχρώσεις κυριαρχούν στις φετινές πασαρέλες, ωστόσο μια γήινη χρωματική παλέτα εμπνευσμένη από τη φύση διεκδικεί δυναμικά τη θέση της.

Το λαδί επιστρέφει στη μόδα, ξεφεύγοντας από την παραδοσιακή στρατιωτική του ταυτότητα και υιοθετώντας διαφορετικές υφές και σιλουέτες.

Οίκοι μόδας ενέταξαν το χρώμα σε πανωφόρια, φορέματα και αξεσουάρ, αναδεικνύοντας την ικανότητά του να λειτουργεί ως ουδέτερη βάση.

Η ευελιξία του επιτρέπει εύκολους συνδυασμούς με κλασικά χρώματα, όπως το καφέ, το μαύρο και το εκρού, σε καθημερινές ή επίσημες εμφανίσεις.

Το λαδί ενσωματώνεται στη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα μέσω πλεκτών, tailored παντελονιών και εντυπωσιακών υποδημάτων, προσφέροντας βάθος σε κάθε σύνολο.

Η ποικιλία των αποχρώσεών του επιτρέπει τη δημιουργία κομψών συνόλων, ανανεώνοντας με επιτυχία τα ρούχα που ήδη υπάρχουν στην ντουλάπα.

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Οι έντονες αποχρώσεις έχουν ισχυρή παρουσία στις τάσεις του φετινού φθινοπώρου, με το electric blue, το κόκκινο, το μοβ και το τιρκουάζ να δίνουν χρώμα στις πασαρέλες. Παράλληλα, όμως, μια πιο γήινη παλέτα εμπνευσμένη από τη φύση διεκδικεί τη δική της θέση στη σεζόν. Και μέσα σε αυτήν, το olive green -το λαδί- επιστρέφει δυναμικά.

Δεν πρόκειται, βέβαια, για καινούργιο χρώμα στη μόδα. Το olive green έχει μακρά παρουσία στην γκαρνταρόμπα, συχνά συνδεδεμένο με το military look, το χακί και τα πρακτικά κομμάτια.

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Φέτος όμως απομακρύνεται από αυτή τη μονοδιάστατη ταυτότητα και περνά σε διαφορετικές σιλουέτες και υφές – από πανωφόρια και αέρινα φορέματα μέχρι παπούτσια και αξεσουάρ.

Στις συλλογές Φθινόπωρο 2026 το είδαμε σε cropped jackets και μακριά πανωφόρια, σε φορέματα με ρευστή γραμμή αλλά και σε παπούτσια που λειτουργούν ως χρωματική πινελιά.

Valentino και Zimmermann το ενέταξαν στα πανωφόρια, η Tory Burch και ο Saint Laurent έδειξαν τη θηλυκότερη πλευρά του μέσα από φορέματα, ενώ Louis Vuitton και Mugler το μετέφεραν στα παπούτσια. Ακόμη και στο καλσόν εμφανίστηκε το λαδί στην πασαρέλα του Hermès.

Η γοητεία του βρίσκεται και στο εύρος της χρωματικής του παλέτας. Μπορεί να κινηθεί από το ανοιχτό χακί και το πράσινο των βρύων μέχρι ένα βαθύτερο olive ή έναν πιο θερμό τόνο με μπρονζέ υποτόνους. Παράλληλα, έχει τη σπάνια ιδιότητα να λειτουργεί σχεδόν σαν ουδέτερο, χωρίς να χάνει τον χρωματικό χαρακτήρα του.

Συνδυάζεται εύκολα με μαύρο, σοκολατί καφέ, κάμελ, μπεζ και εκρού -σταθερές αξίες-, ενώ διαφορετικοί τόνοι του πράσινου μπορούν να δημιουργήσουν ένα κομψό tonal look. Για περισσότερη ένταση, το λαδί μπορεί να συναντήσει το μπορντό ή το κόκκινο, δίνοντας μεγαλύτερο βάθος στη φθινοπωρινή παλέτα.

Φωτογραφία – Vika Kirillova, Pexels

1. Παλτό ή jacket

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Το outerwear είναι ίσως ο πιο άμεσος τρόπος για να περάσει το λαδί στη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα. Ένα cropped jacket δημιουργεί πιο σύγχρονη σιλουέτα και λειτουργεί εύκολα στο layering, ενώ ένα μακρύ παλτό ή μια καμπαρντίνα δίνει στην απόχρωση πιο κομψό χαρακτήρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η υφή. Σε δέρμα ή σουέντ, το λαδί αποκτά μεγαλύτερο βάθος και αναδεικνύει τους γήινους υποτόνους του. Ένα πανωφόρι με ζώνη, από την άλλη, τονίζει τη μέση και δημιουργεί μια περισσότερο δομημένη σιλουέτα.

2. Το πλεκτό

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Ένα λαδί πλεκτό είναι από τα πιο εύκολα κομμάτια για να εντάξουμε την τάση σε καθημερινά looks. Ένα λεπτό εφαρμοστό σχέδιο μπορεί να φορεθεί κάτω από σακάκι ή καμπαρντίνα, ενώ ένα πιο ογκώδες πλεκτό προσθέτει υφή και ισορροπεί όμορφα με ένα tailored παντελόνι ή ένα ίσιο τζιν.

Εδώ μπορούμε να παίξουμε και με τις αποχρώσεις. Λαδί, χακί και βαθύτερα πράσινα στο ίδιο σύνολο δημιουργούν ένα tonal αποτέλεσμα, στο οποίο το ενδιαφέρον προκύπτει από τις διαφορετικές υφές και εντάσεις του ίδιου χρωματικού φάσματος.

3. Το tailored παντελόνι

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Για όσες θέλουν μια εναλλακτική στο μαύρο ή γκρι παντελόνι, το λαδί προσαρμόζεται ιδιαίτερα καλά στο tailoring. Σε ίσια ή wide-leg γραμμή και με ψηλή μέση, δημιουργεί μια καθαρή, επιμηκυμένη σιλουέτα και μπορεί να περάσει εύκολα από το office look σε μια πιο χαλαρή εμφάνιση.

Ένα λευκό πουκάμισο ή εκρού πλεκτό φωτίζει το χρώμα, ενώ ένα μαύρο τοπ δημιουργεί πιο αυστηρή αντίθεση. Με καφέ δερμάτινα αξεσουάρ, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο ζεστό και φθινοπωρινό.

4. Το φόρεμα

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Οι φετινές πασαρέλες έδειξαν ότι το olive green δεν περιορίζεται πλέον στην casual πλευρά της γκαρνταρόμπας. Σε φορέματα με ρευστή γραμμή, μετάξι ή σατέν αποκτά πιο εκλεπτυσμένη όψη, ενώ η δαντέλα δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με τον γήινο χαρακτήρα του.

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Ένα midi φόρεμα μπορεί να συνδυαστεί την ημέρα με μπότες και ένα δομημένο πανωφόρι, ενώ πιο λεπτεπίλεπτα παπούτσια και κοσμήματα μπορούν να το μεταφέρουν εύκολα σε μια βραδινή εμφάνιση.

5. Τα παπούτσια ή η τσάντα

Δεν χρειάζεται να υιοθετήσουμε την τάση από την κορυφή έως τα νύχια. Ένα αξεσουάρ μπορεί να είναι αρκετό. Loafers, slingbacks, γόβες ή μποτάκια σε λαδί δίνουν μια απρόσμενη χρωματική νότα σε ένα κατά τα άλλα ουδέτερο σύνολο.

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Το ίδιο ισχύει για μια τσάντα σε δέρμα ή σουέντ, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει το συνηθισμένο μαύρο ή καφέ αξεσουάρ χωρίς να δυσκολεύει τους συνδυασμούς.

Με πληροφορίες από Elle, Vogue, Real Simple