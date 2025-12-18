«Εντυσε» τον Ντέιβιντ Μπάουι, τους Duran Duran αλλά και τη Βασίλισσα Καμίλα. Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή ο βρετανός σχεδιαστής μόδας Άντονι Πράις, γνωστός για κάποιες από τις πιο διάσημες εμφανίσεις των παραπάνω.

Γνωστός για τις «γλυπτικές» σιλουέτες του και το θεατρικό του στυλ, ο Πράις άφησε το στίγμα του στιο χώρο της μόδας μεταξύ άλλων και με τα παστέλ κοστούμια που εμφανίστηκαν στο κοινό για πρώτη φορά στο βίντεο κλιπ Rio του ροκ συγκροτήματος Duran Duran.

«Οι χαρακτηριστικές δημιουργίες του ήταν μοναδικές και εντυπωσιακές. Ενώ σπάνια λάμβανε την αναγνώριση που του άξιζε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η σημαντική πελατεία του και πολλοί άλλοι σχεδιαστές γνώριζαν ότι ο Antony ήταν μια ιδιοφυΐα, που ξεχώριζε από τους υπόλοιπους», αναφέρει το συγκρότημα στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή του στο Instagram.