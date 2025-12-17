Με ιδιαίτερη επιτυχία και έντονο πολιτιστικό χαρακτήρα πραγματοποιήθηκε η φιλανθρωπική εκδήλωση που διοργάνωσε το Προξενείο της Ακτής Ελεφαντοστού, σε μια βραδιά που συνέδεσε τη μόδα, την παράδοση και την κοινωνική προσφορά.

Την έναρξη της εκδήλωσης πραγματοποίησε δυναμικά η πολυτάλαντη τραγουδίστρια και performer Κατερίνα Στικούδη παρουσιάζοντας μια ξεχωριστή μουσική στιγμή στο πιάνο , δίνοντας έναν ατμοσφαιρικό τόνο στη βραδιά.

Advertisement

Advertisement

ΑΝΝΑ ΚΑΜΑΡΙΔΗ – ΕΛΕΝΑ ΒΡΕΤΤΟΥ

Κεντρικός προσκεκλημένος ήταν ο διεθνούς φήμης Αιγύπτιος σχεδιαστής Hany El Behairy, ο οποίος παρουσίασε εντυπωσιακές haute couture δημιουργίες, εμπνευσμένες από τη μεγαλοπρέπεια και τον μυστικισμό της Ανατολής. Με την ξεχωριστή καλλιτεχνική επιμέλεια της Προέδρου της Νίκος Δικαίος ΑΜΚΕ κας Αλις Δικαίου οι δημιουργίες του απέσπασαν θερμό χειροκρότημα, αναδεικνύοντας την υψηλή ραπτική μέσα από ένα έντονα αιγυπτιακό αισθητικό πρίσμα.

ΝΤΑΝΑ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΛΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ HANY EL BAHAIRY



Ο Hany El Behairy, θεωρείται μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές της υψηλής ραπτικής στη μέση ανατολή. με εξαιρετική τεχνική κατάρτιση και διακριτή αισθητική ταυτότητα, έχει παρουσιάσει επανειλημμένα τις συλλογές του στο Carrousel du Louvre στο Παρίσι, αποτελώντας τον πρώτο Αιγύπτιο σχεδιαστή που προσκλήθηκε σε αυτόν τον ιστορικό θεσμό της διεθνούς μόδας. οι δημιουργίες του, αυθεντικά έργα τέχνης, εδραιώνουν τη θέση του ανάμεσα στους πλέον ραφιναρισμένους σχεδιαστές παγκοσμίως, μέσα από έναν μοναδικό διάλογο ανάμεσα στην ανατολική κληρονομιά και τη σύγχρονη παριζιάνικη κομψότητα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ – ΒΑΣΩ ΟΡΝΙΘΟΠΟΥΛΟΥ

Τη λαμπερή επίδειξη συμπλήρωσαν οι πολυτελείς γούνες ΗΗ HALAMOUTIS, της κας Ελένης Κάκαλη , Εντεταλμένη Τουρισμούς του Δήμου Βοίου και του συζύγου της κου Κωνσταντίνου Χαλαμούτη προσδίδοντας κύρος, κομψότητα και διαχρονική αξία στη βραδιά παρουσιάζοντας τη σύγχρονη ταυτότητα της γουνοποιίας της Σιάτιστας .

ΡΕΝΑ ΒΑΣΙΛΑΛΗ ΑΛΕΞΙΑ ΣΑΒΡΑΜΗ ΡΙΤΑ ΜΩΡΑΙΤΑΚΗ

Η πολιτιστική ταυτότητα της εκδήλωσης ενισχύθηκε περαιτέρω με παραδοσιακά αιγυπτιακά δρώμενα, καθώς το πρόγραμμα περιλάμβανε χορό της κοιλιάς, αλλά και την εντυπωσιακή εμφάνιση δερβίσηδων, οι οποίοι μάγεψαν το κοινό με τις τελετουργικές και συμβολικές τους κινήσεις, δημιουργώντας μια μοναδική βιωματική εμπειρία.

Η εκδήλωση είχε έντονο φιλανθρωπικό σκοπό, καθώς τα έσοδα διατέθηκαν για την αποπεράτωση του σχολείου θηλέων «ΕΛΛΑΣ ΘΗΒΑ», καθώς και για την ενίσχυση των δράσεων του Συλλόγου «Το Εργαστήρι», συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εκπαίδευση και την κοινωνική υποστήριξη.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους χορηγούς που βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η βραδιά , SAVRAMIS , ΙΟΝΙΚΙ , KAMARIDIS GLOBALWIRE , LOTUS SHIPPING , LEON SHIPPING , KARIAN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ , AVIN , MID EAST , EGYPT AIR, FREDDY MAKE UP STAGE , ANDRONIS , PANSIK MODELS ,DR. PRINOU, CHAUFERR GREECE .

Advertisement

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΝΤΕΜΗ ΒΕΖΙΡΟΥΛΗ ΑΝΝΑ ΜΠΕΛΙΑ (VIVIFY ) ΛΕΜΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Η εταιρία SACRED MOUNTAIN διέθεσε τα κρασιά της , η ΕΖΑ τις μπύρες , και η SKINOS τις μαστίχες , τα Κέντρα Ιατρικής Δερματολογικής Κοσμετολογίας VIVIFY και η εταιρία INNOVIS PHARMA διέθεσε NUXE αναμνηστικά δώρα για τους καλεσμένους της βραδιάς .

ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΛΑΙΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ

Μεταξύ των παρευρισκόμενων , η κα Νανά Κουμπλή Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων ΑΜΕΑ «Αγάπη και Φροντίδα»για το Εργαστήρι , η κα Μαρία Τουρκοχωρίτη Πρόεδρος του Εργαστηρίου ο Δήμαρχος ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ κος Ηλίας Αποστολόπουλος ,η αντιδήμαρχος ΠΑΠΑΓΟΥ -ΧΟΛΑΡΓΟΥ κα Χρύσα Παρίση , η κα Χρυσάνθη Λεμού ,ο κος Νίκος Βερνίκος , o κος Βασίλης και η κα Αλεξία Σαβράμη της εταιρίας SAVRAMIS ,ο κος Γιώργος Πορτοκαλίδης της εταιρίας ΙΟΝΙΚΗ με την σύζυγό του κα Βάσω Ορνιθοπούλου , η κα Αννα Καμαρίδη της KAMARIDIS GLOBALWIRE , η Αντιπεριφερειάρχης Παρκών, Αλσών και Ζώων κα Ρίτα Μωραϊτάκη, ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Αθηνών κος Γιώργος Δημόπουλος , η κα Ρένα Βασιλάκη Πρόεδρος των Αθηναίδων και της Παγκρητίου Ενώσεως , εκπρόσωποι της αεροπορικής εταιρίας EGYPΤ AIR , η Πρόεδρος του ταξιδιωτικού γραφείου MID EAST Kα Κατερίνα Μούσμπεχ , η πρόεδρος της Ελληνοαιγυπτιακής κοινότητας στην Ελλάδα κα Φωτεινή Γκαντάλλα , η κα Βασιλική Κορδερά της BERGMANN KORD και ο κύριος Βαρδής Κορδεράς με την σύζυγό του ,η κα Γεωργία Σιακαβάρα με τον κο Κωνσταντίνο Πλεύρη , η κα Ειρήνη Ξακουστή Πρόεδρος των Αμαρυλλίδων – AHEPA FAMILY , η κα Βούλα Σαραντάρη Πρόεδρος της Λέσχης LIONS CLUB , o κος Παύλος Θωμόγλου ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ , ο Βασίλης Λουκάς και ο Λουκάς Κυλικάς της MEDHEL HELLAS, η κα Ντέμη Βερνίκου , η κα Βάσια Παναγοπούλου , η δημοσιογράφος κα Ολια Νικολοπούλου με τον σύζυγο της κ. Στέλιο Λουμάκη , η κα Μάρθα Σαμαρά , η κα Βίκυ Κεχρή , η κα Ελια Θανογιάννη Πρόεδρος του Μεροπείου Σωματείου , η κα Catherine Ploumidakis δημοσιογράφος της εφημερίδας « Εθνικού Κήρυκα « και «National Herald “ , η κα Νανά Κουμπλή Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων ΑΜΕΑ «Αγάπη και Φροντίδα»για το Εργαστήρι , η κα Μαρία Τουρκοχωρίτη Πρόεδρος του Εργαστηρίου.

ΒΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ



Advertisement

HANY EL BEHAIRY