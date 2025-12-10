Ήταν εκείνη η βραδιά. Ναι, ξέρεις ακριβώς ποια εννοώ. Είχες ήδη δοκιμάσει τρία διαφορετικά φορέματα, είχες αλλάξει τσάντα τουλάχιστον δύο φορές, κι όμως κάτι δεν έδενε ακόμα. Το outfit ήταν θεωρητικά σωστό, τα μαλλιά σου ήταν ακριβώς όπως τα ήθελες, αλλά εκείνο το αίσθημα ικανοποίησης δεν ερχόταν με τίποτα.

Κι ύστερα, σχεδόν τυχαία, το μάτι σου έπεσε σε ένα ζευγάρι σκουλαρίκια που είχες ξεχάσει στο πίσω μέρος του συρταριού. Τα φόρεσες χωρίς πολλή σκέψη, κοίταξες τον καθρέφτη, και τότε – επιτέλους – ένιωσες ότι ήρθε η στιγμή σου να λάμψεις. Δεν ήσουν πια απλά ντυμένη για έξοδο. Ήσουν έτοιμη, με την πιο ολοκληρωμένη έννοια της λέξης.

Advertisement

Advertisement

Αυτή τη στιγμή κυνηγάμε όλες κάθε φορά που ετοιμαζόμαστε για κάπου σημαντικό και αυτή τη στιγμή η Anna Maria Mazaraki την έχει κάνει ολόκληρη επιστήμη. Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς: μια γιορτινή συλλογή κοσμημάτων μπορεί να τη βρεις οπουδήποτε. Αυτό που δεν βρίσκεις εύκολα είναι εκείνα τα κομμάτια που λειτουργούν σαν το τελευταίο κομμάτι του puzzle, που μετατρέπουν ένα ωραίο look, σε μία εμφάνιση που θα θυμάσαι για πολύ καιρό.

Κομμάτια που δεν φωνάζουν για προσοχή αλλά δεν περνάνε κιόλας απαρατήρητα, που παίζουν με το φως ακριβώς όσο χρειάζεται, και που σου χαρίζουν αυτή την αίσθηση ότι το σύνολό σου επιτέλους ολοκληρώθηκε.

Το λένε affordable luxury κι εδώ πραγματικά το εννοούν, γιατί η πολυτέλεια σε αυτή τη συλλογή δεν μετριέται σε νούμερα αλλά σε εκείνο το feeling που σε πιάνει όταν κοιτάς τον καθρέφτη και για πρώτη φορά δεν θέλεις να αλλάξεις τίποτα.

Κι αν φέτος τις γιορτές ετοιμάζεσαι για ρεβεγιόν ή ψάχνεις απλώς το δώρο που θα κάνει κάποια αγαπημένη σου να νιώσει ακριβώς έτσι, τότε ήδη ξέρεις πού να κοιτάξεις. Και φέτος, η Anna Maria Mazaraki το αποδεικνύει με τον πιο λαμπερό τρόπο.

Η γυναίκα πίσω από τη λάμψη

Αν ρωτήσεις οποιαδήποτε γυναίκα στην Ελλάδα για Anna Maria Mazaraki, το πιθανότερο είναι να έχει ήδη κάτι δικό της στην κοσμηματοθήκη ή τουλάχιστον να το έχει βάλει στο wishlist. Κι αυτό δεν είναι τυχαίο. Η Άννα Μαρία Μαζαράκη έχει καταφέρει κάτι που λίγα brands πετυχαίνουν: να δημιουργεί κομμάτια που μοιάζουν και νιώθονται premium, χωρίς να χρειάζεται να το σκεφτείς δύο φορές πριν τα αποκτήσεις.

Advertisement

Είναι το brand που φοράει η κολλητή σου, η μαμά σου, η συνάδελφός σου και κάθε μία βρίσκει κάτι διαφορετικό που της ταιριάζει. Από διακριτικά everyday κομμάτια μέχρι statement pieces για τις μεγάλες βραδιές, η φιλοσοφία παραμένει ίδια: κομψότητα χωρίς υπερβολές, λάμψη χωρίς περιττές αναλύσεις.

Δες ολόκληρη τη Festive Collection & βρες το κομμάτι που σου ταιριάζει εδώ!



Από την πασαρέλα στο γιορτινό σου look

Στην 37η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας, μέσα στον ιστορικό χώρο του πρώην Δημόσιου Καπνεργοστασίου, τα κομμάτια της Anna Maria Mazaraki βρέθηκαν στην πασαρέλα της Olga Karaververi, συνοδεύοντας τη συλλογή SS26 “The Next Chapter”. Μια συλλογή που γεφυρώνει την Haute Couture με το σύγχρονο luxury prêt-à-porter, σε τρεις ενότητες – Haute Couture, Daily, Bridal – όπου τα κοσμήματα δεν ήταν απλά αξεσουάρ. Ήταν το στοιχείο που ολοκλήρωσε τη θηλυκότητα και την εκλεπτυσμένη αισθητική κάθε εμφάνισης.

Advertisement

Αυτή ακριβώς η ισορροπία είναι και η υπογραφή του brand: κοσμήματα που δεν ανταγωνίζονται το outfit σου, αλλά το απογειώνουν. Και η φετινή Festive Collection δεν αποτελεί εξαίρεση.

Η Festive Collection της Anna Maria Mazaraki είναι εδώ & σε περιμένει να την ανακαλύψεις!



Η Festive Collection περιλαμβάνει κομμάτια που θα κλέψουν τις εντυπώσεις αυτές τις γιορτές

Μπορεί να φοράς το πιο minimal σύνολο, ένα απλό μαύρο πουλόβερ με τζιν, και να βάλεις ένα ζευγάρι σκουλαρίκια που ξαφνικά σε κάνει να νιώθεις ότι πας κάπου σημαντικά. Κι ίσως αυτό είναι το μυστικό: δεν αλλάζουν μόνο την εμφάνισή σου, αλλάζουν και τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου.

Advertisement

Η φετινή Festive Collection έχει ακριβώς αυτή τη δύναμη. Κομμάτια που δεν χρειάζονται συστάσεις, γιατί πολύ απλά λάμπουν από μόνα τους, ταιριάζουν με όλα, και έχουν αυτή την ικανότητα να μετατρέπουν ακόμα και το πιο casual look σε κάτι αξεπέραστο.

1. Σκουλαρίκια ασήμι 925, λευκά ζιργκόν

Αν υπάρχει ένα ζευγάρι σκουλαρίκια που γεννήθηκε για να κλέβει τις εντυπώσεις, είναι αυτό. Μακριά, εντυπωσιακά, με καταρράκτη από ζιργκόν που πιάνει το φως με κάθε σου κίνηση. Φόρεσέ τα με pulled-back μαλλιά και ένα απλό slip dress στο ρεβεγιόν, ή συνδύασέ τα με ένα κλασικό πουκάμισο για το γιορτινό τραπέζι με την οικογένεια. Δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο, γιατί αυτά είναι που κάνουν όλη τη δουλειά.

Advertisement

Κάνε τα δικά σου με ένα κλικ εδώ!

2. Δαχτυλίδι ασήμι 925, κίτρινο επιχρύσωμα 18Κ, λευκά ζιργκόν

Advertisement

Υπάρχουν δαχτυλίδια που φοράς και ξεχνάς, και υπάρχουν δαχτυλίδια που κοιτάς το χέρι σου και χαμογελάς. Αυτό ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Oversized, με pavé ζιργκόν που πιάνουν το φως από κάθε γωνία – είναι το κομμάτι που θα σχολιάσουν στο τραπέζι, που θα ρωτήσει η ξαδέρφη σου από πού το πήρες. Φόρεσέ το μόνο του για maximum impact ή κάνε layering με λεπτά δαχτυλίδια. Είτε πας για καφέ με τις κολλητές, είτε υποδέχεσαι κόσμο στο σπίτι, δίνει αυτή τη νότα “I’ve got my life together” που όλες χρειαζόμαστε τις γιορτές.

Βρες το δαχτυλίδι που θα σε κάνει να χαμογελάς κάθε φορά που κοιτάς το χέρι σου, εδώ!



3. Σκουλαρίκια λευκός επιροδιωμένος ορείχαλκος, δάκρυ με λευκά ζιργκόν

Advertisement

Η κλασική επιλογή που δεν αστοχεί ποτέ. Σταγόνα, γεμάτη λάμψη, αλλά με εκείνη τη διακριτικότητα που τα κάνει να δουλεύουν παντού. Είναι τα σκουλαρίκια που φοράς όταν θέλεις να νιώθεις polished χωρίς να σκεφτείς πολύ, που ανεβάζουν ακόμα και ένα casual τζιν-και-μπλούζα σε άλλο επίπεδο. Και ναι, είναι επίσης η ιδανική επιλογή αν ψάχνεις δώρο που σίγουρα θα αγαπηθεί.

Βρες τα εδώ και κάνε τα δικά σου!



4. Σκουλαρίκια ορείχαλκος, κίτρινο επιχρύσωμα 18Κ, λευκά ζιργκόν και λευκά μονόπετρα

Για όσες θέλουν κάτι που ξεχωρίζει χωρίς να φωνάζει. Το σχέδιο θυμίζει ακτίνες ήλιου – ή αν προτιμάς, ένα μικρό statement που λέει “ξέρω τι μου πάει” χωρίς να προσπαθεί. Αυτό που αγαπάμε σε αυτά είναι η ευελιξία τους: φοριούνται το πρωί της 25ης με ένα cozy knit και παντελόνι, αλλά δουλεύουν εξίσου καλά βράδυ Πρωτοχρονιάς με ένα all-black σύνολο. Είναι το ζευγάρι που θα πιάσεις ξανά και ξανά όλη τη σεζόν.

Ιδιαίτερα, γεμάτα λάμψη & κατάλληλα για κάθε γιορτινή περίσταση που ετοιμάζεσαι να πας αυτά τα Χριστούγεννα! Βρες τα εδώ.

5. Σκουλαρίκια ορείχαλκος, κίτρινο επιχρύσωμα 18Κ, φύλλα με λευκά μονόπετρα

Αν υπάρχει ένα ζευγάρι σκουλαρίκια που ενσωματώνει όλη τη φιλοσοφία της Festive συλλογής, είναι αυτό. Το σχέδιο με τα φύλλα – εμπνευσμένο από την παραδοσιακή χειροτεχνία – έχει κάτι από αρχαία κομψότητα που όμως δεν μοιάζει vintage. Είναι σύγχρονο, statement, αλλά με μια θηλυκότητα που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει – απλά το κάνει. Τα λευκά μονόπετρα πιάνουν το φως με κάθε κίνηση, δημιουργώντας εκείνη τη διακριτική λάμψη που χρειάζεται μια γιορτινή βραδιά. Φόρεσέ τα με ένα έξωμο φόρεμα στο ρεβεγιόν ή με ένα απλό μαύρο ζιβάγκο στο οικογενειακό τραπέζι.

Ανακάλυψέ τα εδώ!

6. Βραχιόλι λευκός επιροδιωμένος ορείχαλκος, λευκά ζιργκόν

Για τις μέρες που θέλεις λάμψη χωρίς drama. Είναι διακριτικό, αλλά λειτουργεί σαν μια μικρή υπενθύμιση ότι ακόμα και στις πιο χαλαρές στιγμές αξίζει να νιώθεις λίγο extra. Φόρεσέ το μόνο του ή συνδύασέ το με ένα ρολόι για stacked effect. Μπορείς να το χαρίσεις σαν δώρο στην αγαπημένη σου γυναίκα και πίστεψέ με, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα την εντυπωσιάσεις.

Ανακάλυψέ το εδώ!

Το δώρο που θα θυμούνται για μια ζωή

Κι αν φέτος ψάχνεις το δώρο που δεν θα καταλήξει ξεχασμένο σε κάποιο συρτάρι, η Festive Collection έχει την απάντηση. Είτε πρόκειται για τη μαμά σου, την κολλητή, τη συνάδελφο που σε έχει σώσει άπειρες φορές, ή απλά για τον εαυτό σου, ένα κόσμημα από την Anna Maria Mazaraki είναι πάντα η σωστή επιλογή. Γιατί δεν χαρίζεις απλά ένα αξεσουάρ, χαρίζεις εκείνη την αίσθηση που σε κάνει να νιώθεις ότι το σύνολό σου επιτέλους ολοκληρώθηκε.

Φέτος τα Χριστούγεννα, η λάμψη δεν είναι θέμα τύχης – είναι θέμα επιλογής. Και η Festive Collection της Anna Maria Mazaraki είναι ακριβώς αυτό: μια συλλογή που σου δίνει τη δυνατότητα να είσαι η πιο λαμπερή εκδοχή του εαυτού σου, σε κάθε γιορτινή στιγμή.

Ανακάλυψε ολόκληρη τη γιορτινή συλλογή εδώ.