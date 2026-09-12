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Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», κατά τη διάρκεια της συζήτησης της Αναστασίας Γιάμαλη με τον Γιώργο Πατούλη. Αφορμή στάθηκαν οι διαδοχικές αποκαλύψεις σχετικά με το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς και οι γιατροί που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Ο Γιώργος Πατούλης αρνήθηκε ότι γνώριζε την Ιωάννα Γάκα, ενώ παράλληλα υποστήριξε πως ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν είχε ούτε τη δυνατότητα ούτε την υποχρέωση να προχωρά εκ των προτέρων σε έλεγχο των εκατοντάδων συμμετοχών ομιλητών σε συνέδρια.

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Παρεμβαίνοντας στην εκπομπή του Mega, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ανέφερε ότι είχε δεχθεί αρκετά τηλεφωνήματα από συναδέλφους του. Απευθυνόμενος στην Αναστασία Γιάμαλη, σχολίασε σε έντονο ύφος: «Εδώ βλέπω ότι έχετε στήσει ένα ωραίο έτσι δικαστήριο, το οποίο μάλιστα έχει και τη συμμετοχή ενός συναδέλφου ψυχιάτρου».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Πατούλης συνέχισε στον ίδιο τόνο, δηλώνοντας: «Δεν δεχόμαστε να στήνετε ένα δικαστήριο επειδή έχετε ένα Μέσο». Αναφερόμενος στο συνέδριο που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης, εξήγησε ότι επρόκειτο για μια διεθνή ηλεκτρονική διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε από το ΙΚΠΥ. Όπως είπε, συμμετείχαν συνολικά δέκα καθηγητές, καθώς και άλλοι επιστήμονες διεθνούς κύρους στον τομέα του ιατρικού τουρισμού.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι συγκεκριμένες συμμετοχές έγιναν μέσω βίντεο, ενώ το συνέδριο είχε διάρκεια δύο ημερών. Τόνισε, παράλληλα, πως ούτε ο ίδιος ούτε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ήταν υπεύθυνοι για την επιλογή των ομιλητών και πως δεν είχαν ακούσει τι ειπώθηκε κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απλώς στήριξε το πρώτο διεθνές συνέδριο του ΙΚΠΥ για τον ιατρικό τουρισμό, ενώ η Περιφέρεια έδωσε την αιγίδα της και όχι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

«Δεν ξέρουμε τι ειπώθηκε, ποιοι μίλησαν και δεν ήταν δική μας υποχρέωση», υπογράμμισε ο Γιώργος Πατούλης, θέλοντας να ξεκαθαρίσει τη θέση του σχετικά με τη συγκεκριμένη διοργάνωση και τις συμμετοχές σε αυτή. Σε άλλο σημείο της παρέμβασής του, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών υποστήριξε ότι ο Σύλλογος δεν μπορεί να λειτουργεί ως «αστυνομία», ώστε να γνωρίζει εκ των προτέρων κάθε πιθανή παρανομία.

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα προς τους δημοσιογράφους να προχωρούν σε επίσημες καταγγελίες, εφόσον διαθέτουν στοιχεία που αφορούν παράνομες καταστάσεις, ώστε αυτές να μπορούν να εξεταστούν αρμοδίως.