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Δεν ευσταθεί η είδηση ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταφερθεί υπό άκρα μυστικότητα στο νοσοκομείο Ασκληπιείο ένα μήνα πριν πάθει ανακοπή και καταλήξει στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Αιμίλιος Βουγιουκλάκης σε ανάρτησή του διαψεύδει τα δημοσιεύματα και τονίζει ότι ο τραγουδιστής δεν εισήλθε στο νοσοκομείο με καρδιακό ή αναπνευστικό πρόβλημα.

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Η απάντηση του Αιμίλιου Βουγιουκλάκη

«Από όλα τα επίσημα στοιχεία και την σχετική λογοδοσία δεν επιβεβαιώνεται κάποια «αιφνίδια και υπό άκρα μυστικότητα» επείγουσα προσέλευση του δημοφιλούς τραγουδιστή στο Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας, τους τελευταίους μήνες, με αναφερόμενο καρδιακό ή αναπνευστικό πρόβλημα»., έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, πριν από 4 εβδομάδες, ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσίασε πόνους στην καρδιά, είχε λιποθυμικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε με κάποιο όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας» χωρίς ωστόσο να δοθούν τα δικά του στοιχεία.

Ο τραγουδιστής υπεβλήθη σε εξετάσεις και λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε στο σπίτι του. Όλα έγιναν κάτω από άκρα μυστικότητα, ωστόσο κάποια άτομα που βρίσκονταν στο νοσοκομείο αναγνώρισαν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, το περιστατικό δεν έχει καταγραφεί επίσημα, ωστόσο η Διοίκηση του νοσοκομείου πραγματοποιεί έρευνα για να βοηθήσει τις αρχές.