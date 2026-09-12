Νεαρός μουσικός συγκίνησε στο μετρό του Συντάγματος, όταν κάθισε στο πιάνο του σταθμού και άρχισε να παίζει τη γνωστή μελωδία από το τραγούδι «Ώρες μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη.
Η συγκινητική πράξη του πιανίστα
Η ερμηνεία του νεαρού μουσικού δεν πέρασε απαρατήρητη. Αρκετοί περαστικοί κοντοστάθηκαν για λίγα λεπτά, και δίνοντας για λίγα λεπτά έναν διαφορετικό τόνο στην καθημερινή κίνηση του σταθμού.
@kokovi0s ♬ Fingers on the Bone – Moss Milner
Η μελωδία του αγαπημένου τραγουδιού γέμισε τον σταθμό με μια διαφορετική ατμόσφαιρα και συγκίνησε, καθώς αποτέλεσε ένας όμορφος φόρος τιμής στον αγαπημένο καλλιτέχνη που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.
Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη θα γίνει στη Νίκαια στις 14 Σεπτεμβρίου.