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Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή Λεύκες στην Πάρο, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το τοπικό ειδησεογραφικό μέσο cyclades24.gr, η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση, ενώ στο σημείο επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

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Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο και να τεθεί η πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις δυνάμεις να καταβάλλουν προσπάθειες για την αντιμετώπιση της φωτιάς και την αποτροπή της επέκτασής της.

Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες επιχειρούν να κατασβέσουν φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Χαλκιδική.