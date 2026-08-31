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Ο σεΐχης, ο οποίος επέλεξε την Πάρο για τις καλοκαιρινές του διακοπές, δείπνησε σε εστιατόριο του νησιού που έκλεισε αποκλειστικά για την παρέα του υπό τη συνοδεία προσωπικής ασφάλειας.

Η παρουσία του συνδέθηκε με τη θαλαμηγό «Opera», μήκους 147 μέτρων, η οποία είχε αγκυροβολήσει ανοιχτά της Αλυκής πριν αναχωρήσει για τη μαρίνα Φλοίσβου στην Αθήνα.

Το σκάφος «Opera» διαθέτει πολυτελείς εγκαταστάσεις, όπως γυμναστήριο και κινηματογραφική αίθουσα, ενώ η κατασκευή του κόστισε περίπου 400 εκατ. ευρώ.

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Το βράδυ του Σαββάτου (29/8) κάτοικοι και επισκέπτες της Πάρου εντόπισαν έξι πολυτελή οχήματα transfer να κινούνται στους δρόμους της Παροικίας, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με τα πρόσωπα που βρίσκονταν εντός.

Όπως αποδείχθηκε, το μυστήριο έλαβε τέλος από την παρουσία της εντυπωσιακής θαλαμηγού «Opera», μήκους 147 μέτρων και εκτιμώμενης αξίας 500 εκατ. ευρώ, η οποία είχε αγκυροβολήσει ανοιχτά της Αλυκής.

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Credits: Marine Traffic/Lambros Kakes

Σε ένα από τα συγκεκριμένα οχήματα επέβαινε ο ιδιοκτήτης του πλωτού παλατιού, ο σεΐχης του Άμπου Ντάμπι και αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναϊάν.

Ο γαλαζοαίματος επέλεξε και φέτος την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές, έχοντας δείξει ιδιαίτερη προτίμηση στην Πάρο, την οποία είχε επισκεφθεί και το προηγούμενο καλοκαίρι.

Ο σεΐχης και οι καλεσμένοι του φαίνεται πως ξεχώρισαν ένα πολυτελές εστιατόριο του νησιού, επιλέγοντας ελληνικά πιάτα και όχι μόνο. Το εν λόγω εστιατόριο είχε κλείσει αποκλειστικά για την παρέα του σεΐχη, ενώ οι άνδρες της προσωπικής του ασφάλειας συνόδευσαν διακριτικά τον Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναϊάν και τους προσκεκλημένους του.

Ποιος είναι ο Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναϊάν

Ο Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναϊάν συγκαταλέγεται στα πλέον ισχυρά μέλη της οικογένειας Αλ Ναϊάν, της δυναστείας που κυβερνά το Άμπου Ντάμπι, και θεωρείται ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.

Το οικονομικό προφίλ της οικογένειας παραμένει ιδιαίτερα δυσδιάκριτο, με αποτέλεσμα ακόμη και κορυφαίες οικονομικές εκδόσεις, όπως το Forbes, να μην μπορούν να υπολογίσουν με ακρίβεια το ύψος της προσωπικής του περιουσίας.

Οι εκτιμήσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί τοποθετούν την περιουσία του σε ένα εύρος μεταξύ 20 και 40 δισ. ευρώ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει δυνατότητα επιβεβαίωσης του συγκεκριμένου ποσού.

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Ο σημερινός υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είναι ο ένατος γιος του σεΐχη Ζαγιέντ Μπιν Σουλτάν Αλ Ναϊάν, ιδρυτή των ΗΑΕ. Γεννήθηκε στις 30 Απριλίου 1972 στο Άμπου Ντάμπι.

Έχοντας σπουδάσει πολιτικές επιστήμες, στα 51 του χρόνια κατέχει τόσο το χαρτοφυλάκιο του υπουργού Εξωτερικών όσο και τη θέση του αναπληρωτή πρωθυπουργού. Είναι παντρεμένος και έχει πέντε παιδιά.

Η κατασκευή του «Opera», το οποίο παραδόθηκε από τα ναυπηγεία Lurssen πριν από δύο χρόνια, κόστισε περίπου 400 εκατ. ευρώ. Το σκάφος διαθέτει 18 σουίτες, στις οποίες μπορούν να φιλοξενηθούν έως και 36 επισκέπτες, ενώ το πλήρωμά του μπορεί να αποτελείται από έως 50 άτομα.

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Credits: Marine Traffic/Giwrgos Mertis

Στις εγκαταστάσεις του περιλαμβάνονται γυμναστήριο, σάουνα, κινηματογραφική αίθουσα και beauty salon. Η συνήθης ταχύτητα πλεύσης του φτάνει τους 18 κόμβους, ενώ η αυτονομία του αγγίζει τα 5.000 ναυτικά μίλια, χάρη στις δεξαμενές καυσίμων συνολικής χωρητικότητας 900.000 λίτρων.

Λίγες ώρες μετά το δείπνο στην Πάρο, η «Opera» έλυσε τους κάβους και αναχώρησε με κατεύθυνση την Αθήνα. Την Κυριακή έφτασε στη μαρίνα Φλοίσβου, όπου και αγκυροβόλησε.

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