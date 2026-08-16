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Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε την απόλυση του οδηγού, εξελίχθηκε σε συμπλοκή με ανταλλαγή ύβρεων και χειροδικιών.

Ο Σύλλογος Ταξί Πάρου καταδίκασε τη βία, ζητώντας να συνεκτιμηθούν όλα τα δεδομένα που προηγήθηκαν της καταγραφής του επίμαχου βίντεο.

Ο εμπλεκόμενος οδηγός ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση, ενώ η δικαιοσύνη διενεργεί ιατροδικαστική εξέταση και προχωρά στη διερεύνηση της υπόθεσης.

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Οδηγός ταξί στην Πάρο κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη, μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε στο νησί με υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων, με αφορμή μια θέση στάθμευσης. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και τα πλάνα του διαδόθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το επεισόδιο σημειώθηκε όταν ο υπάλληλος της εταιρείας επιχείρησε να σταθμεύσει μία «γουρούνα» της επιχείρησης σε σημείο που, σύμφωνα με τους οδηγούς ταξί, προορίζεται αποκλειστικά για τα ταξί. Η διαφωνία για τη χρήση του χώρου εξελίχθηκε γρήγορα σε έντονη λογομαχία, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν ύβρεις και στη συνέχεια να πιάνονται στα χέρια.

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Στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε φαίνεται ο οδηγός ταξί να κατευθύνεται προς τον υπάλληλο, να τον πιάνει από τον λαιμό και να τον ρίχνει πάνω στο όχημα. Στα ίδια πλάνα φαίνεται και ο υπάλληλος να χτυπά τον οδηγό με το κράνος που κρατούσε στα χέρια του. Η συμπλοκή σταμάτησε μετά την παρέμβαση παρευρισκομένων, οι οποίοι επενέβησαν για να χωρίσουν τους δύο άνδρες.

Μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, ο οδηγός ταξί απολύθηκε. Παράλληλα, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή να υποβληθεί ο άνδρας που τραυματίστηκε σε ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να καταγραφούν με ακρίβεια η έκταση και η σοβαρότητα των τραυμάτων του. Η σχετική ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να συμπεριληφθεί στη δικογραφία, η οποία στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα για τις επόμενες ενέργειες.

Σύλλογος Ταξί Πάρου: «Το βίντεο καταγράφει μόνο ένα μέρος του περιστατικού»

Θέση για το συμβάν πήρε και ο Σύλλογος Ταξί Πάρου, καταδικάζοντας κατηγορηματικά κάθε μορφή βίας. Παράλληλα, ωστόσο, υπογράμμισε ότι το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει μόνο ένα μέρος όσων προηγήθηκαν.

Ο Σύλλογος σημειώνει ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν εκφράζουν και δεν αντιπροσωπεύουν τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί του νησιού. Όπως αναφέρει, η αυξημένη επαγγελματική πίεση κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει δικαιολογία ή άλλοθι για περιστατικά βίας ή ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει, μάλιστα, συγγνώμη «εκ μέρους του πρώην συναδέλφου» προς τον άνδρα που δέχθηκε την επίθεση, την οικογένειά του αλλά και την τοπική κοινωνία.

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Την ίδια στιγμή, ο Σύλλογος επισημαίνει ότι πριν ξεκινήσει η καταγραφή του βίντεο είχαν προηγηθεί περιστατικά και γεγονότα που, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, συνέβαλαν στην ένταση και την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης. Για τον λόγο αυτό, όπως αναφέρει, όλα τα δεδομένα θα πρέπει να συνεκτιμηθούν προκειμένου να αποτυπωθεί πλήρως η αλληλουχία των γεγονότων.

Ο Σύλλογος διευκρινίζει, πάντως, ότι η συγκεκριμένη αναφορά δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση δικαιολόγηση, αποδοχή ή επιδοκιμασία της βίαιης συμπεριφοράς που ακολούθησε.

Τι λέει ο οδηγός ταξί για το συμβάν

Ο οδηγός ταξί μίλησε το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 στον Alpha και παρουσίασε τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν. Υποστήριξε ότι ο υπάλληλος της εταιρείας ενοικίασης οχημάτων τον έβρισε, του φώναξε και στη συνέχεια τον χτύπησε με το κράνος που κρατούσε. «Έβριζε, φώναζε και με βάρεσε με το κράνος που κράταγε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Όταν ρωτήθηκε εάν ο υπάλληλος ήταν εκείνος που κινήθηκε πρώτος εναντίον του, ο οδηγός απάντησε καταφατικά, λέγοντας: «Ε, βέβαια, δηλαδή πήγα εγώ να του επιτεθώ πρώτος; Δεν το ήθελα γιατί και η θέση μου είναι τέτοια. Είμαι κάθε μέρα εκεί, έτσι;».

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, το επεισόδιο δεν προέκυψε ξαφνικά, αλλά είχε προηγηθεί ένταση σχετικά με τη χρήση του χώρου στον οποίο βρίσκεται η πιάτσα των ταξί. Ο ίδιος υποστήριξε ότι στο συγκεκριμένο σημείο επιτρέπεται να σταθμεύουν μόνο ταξί, αστυνομικά οχήματα και ασθενοφόρα. «Εκεί είναι πιάτσα ταξί, απ’ ό,τι έχετε καταλάβει, και μπορεί να μπαίνει μόνο είτε ένα αστυνομικό όχημα, είτε ασθενοφόρο, είτε ταξί. Τίποτε άλλο», ανέφερε.

Όπως ισχυρίστηκε, ο υπάλληλος της κοντινής εταιρείας ενοικίασης οχημάτων χρησιμοποιούσε συχνά τον συγκεκριμένο χώρο για να τοποθετεί οχήματα της επιχείρησης και οχήματα πελατών της. Μάλιστα, σύμφωνα με τον οδηγό, «έβαζε γουρούνες μέσα», γεγονός που προκαλούσε προβλήματα στους οδηγούς ταξί όταν επιχειρούσαν να σταθμεύσουν στο σημείο.

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Ο οδηγός υποστήριξε ακόμη ότι η κατάσταση αυτή είχε ως αποτέλεσμα και άλλοι επισκέπτες να θεωρούν ότι επιτρέπεται να παρκάρουν στον ίδιο χώρο. Για τον υπάλληλο της εταιρείας ενοικίασης είπε ότι είναι «πολύ εριστικός» και «πολύ προκλητικός», υποστηρίζοντας πως παρόμοιες εντάσεις είχαν σημειωθεί και στο παρελθόν.

«Όποιος και να έχει πάει και να του έχει μιλήσει με όμορφο τρόπο είναι πολύ ερειστικός, πολύ προκλητικός και πάντα δημιουργεί πρόβλημα», ανέφερε. Ο οδηγός παραδέχθηκε ότι οι εικόνες από το περιστατικό είναι άσχημες και εξέφρασε τη λύπη του για όσα συνέβησαν. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι το περιστατικό δημιουργεί αρνητική εικόνα τόσο για την Πάρο όσο και για τον κλάδο των ταξί.

«Εννοείται πως λυπάμαι που έγινε το γεγονός. Είναι μία πολύ κακή εικόνα για το νησί, για τα ταξί και για όλα προς τα έξω. Δεν είναι καθόλου ωραίο αυτό το συμβάν», δήλωσε. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν επιθυμούσε να έρθει στα χέρια με τον άλλον άνδρα, τον οποίο χαρακτήρισε ηλικιωμένο, και είπε ότι μετανιώνει για όσα συνέβησαν.

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«Σίγουρα δεν ήθελα να πιαστώ στα χέρια με κάποιον ηλικιωμένο άνθρωπο. Εννοείται πως το μετανιώνω, αλλά από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι μου επιτέθηκε πρώτος και φραστικά και με το χέρι και με το κράνος που κρατούσε. Με βάρεσε πρώτος και με έφτασε στο σημείο αυτό», συμπλήρωσε.

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Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη διαδικασία της δικαστικής διερεύνησης, με την ιατροδικαστική εξέταση του τραυματισμένου άνδρα και το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας να αναμένεται να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές.