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Νέα στοιχεία έρχονται στην επιφάνεια σχετικά με την υπόθεση της άγριας επίθεσης σε βάρος της 37χρονης εγκύου στην Καλλιθέα, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ανέφερε στην πρώτη της κατάθεση στους αστυνομικούς ότι ο 28χρονος πρώην σύντροφός της φέρεται να την πίεζε να προχωρήσει σε άμβλωση.

Η 37χρονη υποστήριξε ότι ο άνδρας δεν επιθυμούσε να συνεχιστεί η εγκυμοσύνη και πως της ασκούσε πιέσεις προκειμένου να διακόψει την κύηση. Οι συγκεκριμένες αναφορές εξετάζονται από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα κίνητρα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

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Ο 28χρονος κατηγορείται ότι το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου πήγε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στην Καλλιθέα και της επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές, ενώ φέρεται να άσκησε πίεση στην κοιλιακή της χώρα με το γόνατό του. Η γυναίκα, η οποία βρισκόταν στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Αττικόν». Εκεί οι γιατροί προχώρησαν σε επείγουσα καισαρική τομή, όμως το νεογνό δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η 37χρονη παραμένει νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση. Ο 28χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου στη συμβολή της οδού Ερμού με την πλατεία Ασωμάτων, στο κέντρο της Αθήνας.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κύησης και απόπειρα βαριάς ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.