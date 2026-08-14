Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Θύμα άγριας επίθεσης από δύο άτομα έπεσε οδηγός απορριμματοφόρου στον Άγιο Νικόλαο, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, έπειτα από παρατήρηση που έκανε για την επικίνδυνη οδήγησή τους.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε το θύμα στον ALPHA, όλα ξεκίνησαν όταν τρία οχήματα φέρονται να κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας κυκλοφοριακό πρόβλημα και αυξάνοντας τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.

Advertisement

Advertisement

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου αντιλήφθηκε ένα αυτοκίνητο με σερβικές πινακίδες να κινείται στο αντίθετο ρεύμα και να προσπερνά διαδοχικά άλλα οχήματα με μεγάλη ταχύτητα. «Έβγαλα το χέρι και το σώμα μου έξω από το παράθυρο και του έκανα νόημα να μπει από πίσω, επειδή ερχόταν το αυτοκίνητο από την απέναντι πλευρά», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, τα τρία οχήματα τελικά ακινητοποιήθηκαν με αποτέλεσμα να κλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στη συνέχεια, οι τρεις οδηγοί φέρεται να κατέβηκαν από τα αυτοκίνητά τους.

«Κατέβηκαν και οι τρεις Σέρβοι από τα αμάξια. Φώναζε εκνευρισμένος αυτός, δεν κατάλαβα τι έλεγε. Κάποια στιγμή, ξαφνικά, ανοίγει την πόρτα από το αυτοκίνητο, χώνεται μέσα και αρχίζει να με χτυπάει στο κεφάλι», περιέγραψε.

Σύμφωνα με την καταγγελία του εργαζομένου, δύο από τους οδηγούς μπήκαν στο απορριμματοφόρο και του επιτέθηκαν με γροθιές, χτυπώντας τον επανειλημμένα στο κεφάλι και το σώμα.

«Ανέβηκε πάνω στο φορτηγό, μπήκε μέσα ολόκληρος. Ο άλλος από πίσω, ο δεύτερος, ήταν στα σκαλοπάτια του φορτηγού και χτυπούσαν και οι δύο. Ήταν τα χτυπήματα συνεχόμενα στο κεφάλι, στα πλευρά», είπε.

Μετά την επίθεση, οι τρεις άνδρες επέστρεψαν στα οχήματά τους και αποχώρησαν από το σημείο.

Advertisement

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου υπέστη τραύμα στο φρύδι, ενώ, όπως ανέφερε, έχει μώλωπες στο κεφάλι, τη μύτη, τα πλευρά και τα χέρια.

Η έρευνα της ΕΛΑΣ βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους και να προχωρήσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Advertisement