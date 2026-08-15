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Άγριος διαπληκτισμός με «μήλο της έριδος» μια θέση στάθμευσης ξέσπασε στην πιάτσα των ταξί στην Πάρο, όταν η διαφωνία ανάμεσα σε οδηγό ταξί και υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων εξελίχθηκε σε χειροδικία.

Απολύθηκε ο οδηγός ταξί της Πάρου

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από μερικά 24ωρα, με αφορμή το παρκάρισμα μιας «γουρούνας» που ενοικιάζει η επιχείρηση σε σημείο που, σύμφωνα με τους οδηγούς ταξί, προορίζεται αποκλειστικά για την προσωρινή στάθμευση των οχημάτων τους.

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Σε βίντεο που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, βλέπουμε τον οδηγό ταξί να κινείται προς τον υπάλληλο, να τον αρπάζει από τον λαιμό και να τον ρίχνει πάνω στο όχημα.

Λόγω αυτού του συμβάντος, ο εργοδότης του οδηγού ταξί που ξυλοκόπησε τον ηλικιωμένο έχει πλέον απολυθεί από τη δουλειά, όπως δήλωσε ο εργοδότης του.

«Από σήμερα τελείωσε από την επιχείρησή μου», δήλωσε στο cyclades24.gr για την υπόθεση που πλέον έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Όπως δήλωσε στο cyclades24.gr, «ως εργοδότης του συγκεκριμένου οδηγού, αλλά και ως μέλος του κλάδου των επαγγελματιών ταξί, θέλω να καταδικάσω απερίφραστα το περιστατικό που σημειώθηκε στην Πάρο και τη βίαιη συμπεριφορά απέναντι σε ηλικιωμένο συμπολίτη μας.

»Η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν εκφράζει ούτε την επιχείρησή μου ούτε τον κλάδο των οδηγών ταξί, ο οποίος σύσσωμος καταδικάζει τέτοιου είδους φαινόμενα.

»Ο συγκεκριμένος εργαζόταν στην επιχείρησή μου περίπου τρία χρόνια και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας, δεν είχε παρουσιάσει ανάλογη σοβαρή συμπεριφορά. Ωστόσο, ο καθένας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πράξεις και τις επιλογές του».