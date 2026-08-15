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Ο οδηγός ισχυρίζεται ότι η διαφωνία προκλήθηκε από τη συνεχή κατάληψη της πιάτσας ταξί από οχήματα της εταιρείας ενοικιάσεων.

Παρά τη μεταμέλεια που εξέφρασε για τη συμπεριφορά του, ο ίδιος απολύθηκε άμεσα από τον εργοδότη του μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού.

Η δικαιοσύνη διερευνά πλέον τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου για να αποδώσει τις ευθύνες στους εμπλεκόμενους.

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Νέα διάσταση επιχειρεί να δώσει στο επεισόδιο που προκάλεσε σάλο στην Πάρο ο οδηγός ταξί που ήρθε στα χέρια με ηλικιωμένο υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων, με αφορμή διαφωνία για θέση στάθμευσης.

Η απάντηση του ταξιτζή

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου και οι εικόνες που κυκλοφόρησαν προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Μιλώντας στον Alpha, ο οδηγός ταξί δήλωσε ότι μετανιώνει για όσα συνέβησαν, υποστήριξε όμως ότι δεν ήταν εκείνος που ξεκίνησε τη σωματική αντιπαράθεση.

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«Έβριζε, φώναζε και με βάρεσε με το κράνος που κράταγε», ανέφερε, σύμφωνα με όσα μεταδίδονται για τη δική του εκδοχή του περιστατικού.

Σύμφωνα με τον οδηγό ταξί, πίσω από το επεισόδιο υπήρχε ένταση που είχε συσσωρευτεί το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τη χρήση του χώρου της πιάτσας. Όπως υποστηρίζει, στο συγκεκριμένο σημείο επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε ταξί, αστυνομικά οχήματα και ασθενοφόρα, ωστόσο ο υπάλληλος της κοντινής εταιρείας ενοικιάσεων φέρεται να χρησιμοποιούσε συχνά τον χώρο για οχήματα της επιχείρησης και πελατών της. Κατά τον ισχυρισμό του ταξιτζή, εκεί στάθμευαν ακόμη και «γουρούνες» (γουρούνες/ATV), δυσκολεύοντας την πρόσβαση και τη στάθμευση των ταξί.

Ο οδηγός υποστήριξε ακόμη ότι η κατάσταση δημιουργούσε σύγχυση και σε άλλους τουρίστες, οι οποίοι θεωρούσαν ότι μπορούσαν επίσης να σταθμεύουν στην πιάτσα. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον υπάλληλο «πολύ εριστικό» και «πολύ προκλητικό», ισχυριζόμενος ότι είχαν υπάρξει και στο παρελθόν προστριβές με άλλους οδηγούς ταξί που επιχείρησαν να του επισημάνουν το πρόβλημα. Πρόκειται, πάντως, για την εκδοχή του οδηγού ταξί και τους δικούς του ισχυρισμούς για όσα προηγήθηκαν του επεισοδίου.

Ο ίδιος εμφανίζεται να αναγνωρίζει ότι η αντίδρασή του ήταν λανθασμένη, επιμένοντας ωστόσο στον ισχυρισμό ότι είχε προηγηθεί επίθεση εναντίον του. Το τι ακριβώς συνέβη και ποιος έχει την ευθύνη για την έναρξη της συμπλοκής αποτελεί πλέον αντικείμενο διερεύνησης, καθώς η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Είχε ήδη απολυθεί από τον εργοδότη του

Πριν ακόμη από τη δημόσια τοποθέτηση του οδηγού ταξί, ο εργοδότης του είχε ανακοινώσει την άμεση απομάκρυνσή του από την επιχείρηση.

«Από σήμερα τελείωσε από την επιχείρησή μου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, καταδικάζοντας τη βίαιη συμπεριφορά και ξεκαθαρίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν εκφράζουν ούτε τη δική του επιχείρηση ούτε συνολικά τον κλάδο των επαγγελματιών ταξί.

Η απόλυση ήταν ουσιαστικά η πρώτη άμεση συνέπεια για τον οδηγό μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ενώ πλέον ο ίδιος επιχειρεί να παρουσιάσει και τη δική του πλευρά των γεγονότων.

Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα μιας διαφωνίας για μία θέση στάθμευσης που καταλήγει σε βίαιη συμπλοκή είναι αυτή που μένει – και είναι ακριβώς αυτή που προκάλεσε την έντονη κοινωνική αντίδραση.