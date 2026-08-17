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Ο 71χρονος εργαζόμενος δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει τη δικαστική οδό, παρά το γεγονός ότι ο οδηγός ζήτησε συγγνώμη και ζήτησε απόσυρση της μήνυσης.

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«Αυτός ο άνθρωπος είχε πρόβλημα και να μην τον ενοχλούσε κανείς, πάλι θα έκανε φασαρία», σχολίασε ο 71χρονος εργαζόμενος σε εταιρεία ενοικίασης οχημάτων που ξυλοκοπήθηκε από οδηγό ταξί έπειτα από έντονη αντιπαράθεση που είχαν στην Πάρο.

«Αυτός ο άνθρωπος είχε κάνει καβγάδες και σε άλλους»

Μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα Mega», ο Γιώργος Στέρκεμαν περιέγραψε ότι όλα ξεκίνησαν όταν δύο πελάτισσες της εταιρείας ενοικίασης οχημάτων στην οποία εργάζεται έφτασαν στο σημείο για να παραδώσουν μία γουρούνα.

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Εξήγησε ότι είχε προηγηθεί συμφωνία μεταξύ των εταιρειών ενοικίασης, των οδηγών ταξί και του δήμου, ώστε να επιτρέπεται η ολιγόλεπτη στάση στο συγκεκριμένο σημείο για την παράδοση και την παραλαβή οχημάτων.

«Πριν αρχίσει τον καβγά μαζί μου, ήταν δύο πελάτες που είχαν φέρει τη γουρούνα για να την παραδώσουν. Αυτή την αλυσίδα την έχουν βάλει οι ταξιτζήδες για να μην παρκάρει ο ξένος κόσμος εκεί μέσα. Είχαμε συμφωνήσει μαζί τους και με το προεδρείο και με τον δήμο της Πάρου να μπορούμε να παραδώσουμε και να παραλάβουμε εκεί για 5-10 λεπτά», ανέφερε αρχικά ο 71χρονος.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τη στιγμή που αντίκρισε τον οδηγό ταξί να σπρώχνει τη μητέρα μιας από τις τουρίστριες.

«Εκείνη τη στιγμή που οι γυναίκες φέρανε τη γουρούνα, η μία ήρθε στο γραφείο να μου πει ότι την έφερε πίσω. Καθώς κατεβαίναμε μαζί, βλέπω από μπροστά μου τη Βελγίδα, τη μαμά της, και αυτός την έσπρωχνε», συνέχισε.

Και συνέχισε: «Αυτός ο άνθρωπος είχε πρόβλημα και να μην τον ενοχλούσε κανείς, πάλι θα έκανε φασαρία. Εκείνος έβριζε. Είχαμε διαπληκτιστεί παλιά για το ίδιο πράγμα, διότι αυτός νόμιζε ότι όλο το πάρκινγκ και όλη η Νάουσα, βέβαια, είναι δική του […]. Αυτός ο άνθρωπος είχε κάνει και καβγάδες και σε άλλους, και στο αεροδρόμιο της Πάρου και στο λιμάνι είχε κάνει φασαρίες».

Ο οδηγός ταξί απολύθηκε, ενώ όπως είπε ο 71χρονος επικοινώνησε στη συνέχεια μαζί του, ζητώντας του να αποσύρει τη μήνυση και να μη δώσει συνέχεια στην υπόθεση.

«Θα το προχωρήσω μέχρι τέρμα. Αποκλείεται να αφήσω έναν τέτοιον άνθρωπο να ξανασχοληθεί με τον τουρισμό, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μου ζήτησε συγγνώμη, σαν βρεγμένη γάτα ήταν, να αποσύρω τη μήνυση και να σταματήσουμε εκεί. Του είπα όχι. Πρώτα να ζητήσει συγγνώμη για όλη την Πάρο στην τηλεόραση. Δεν φταίνει οι ταξιτζήδες, αυτός ο ίδιος φταίει. Με παίρνουν απο το εξωτερικό και μου λένε είναι επικίνδυνο να έρθω στην Πάρο;», κατέληξε.