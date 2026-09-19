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Ένας 55χρονος υπήκοος ΗΠΑ έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της Τρίτης (15/9), κατά τη διάρκεια κατάδυσης στην Πάρο. Η τραγωδία σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή «Βουτάκος».

Σύμφωνα με ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής Πάρου, ο Αμερικανός αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της κατάδυσης και ανασύρθηκε άμεσα από τους εκπαιδευτές του καταδυτικού κέντρου. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό σκάφος, όπου του παρασχέθηκε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

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Ακολούθως, μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Πούντας και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Πάρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Λιμεναρχείο Πάρου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής και τοξικολογικής εξέτασης στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.