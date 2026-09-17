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Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης στα προσβάσιμα τμήματα του δικτύου, εξετάζοντας τη μελλοντική δυνατότητα επίσκεψης του κοινού.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται εκτεταμένες παρεμβάσεις συντήρησης και στατικής ενίσχυσης στο μνημείο, οι οποίες περιλαμβάνουν τον τρούλο, τους μιναρέδες και τη συντήρηση των ψηφιδωτών.

Οι εργασίες αποσκοπούν στη μακροπρόθεσμη διατήρηση του κτιρίου, ενώ το μνημείο παραμένει ανοιχτό για λατρευτικές εκδηλώσεις και επισκέψεις καθ' όλη τη διάρκεια των αναστηλωτικών επεμβάσεων.

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Την ύπαρξη ενός εκτεταμένου δικτύου υπόγειων περασμάτων κάτω από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη επιβεβαίωσε ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, κάνοντας λόγο για τμήματα τούνελ συνολικού μήκους περίπου 9 χιλιομέτρων.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Καχραμανμαράς, ο Τούρκος υπουργός ανέφερε ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των προσβάσιμων τμημάτων του υπόγειου δικτύου.

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Όπως εξήγησε, σε αρκετά σημεία η πρόσβαση παραμένει δύσκολη ή αδύνατη λόγω καταρρεύσεων. «Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες, μπορούμε να αξιολογήσουμε το άνοιγμα των κατάλληλων και ασφαλών τμημάτων για τους επισκέπτες», δήλωσε.

Η νέα αναφορά του Ερσόι έρχεται σε συνέχεια ανακοίνωσής του τον Φεβρουάριο του 2026, όταν είχε κάνει λόγο για την καταγραφή σηράγγων που χρονολογούνται περίπου 1.600 χρόνια πριν.

Ayasofya’nın görünmeyen yüzü gün ışığına çıkıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapının altında geniş bir yer altı geçitleri ve tünel sistemi bulunduğunu, bazı bölümlerin yaklaşık 9 kilometreye kadar uzandığından söz edildiğini açıkladı. Batı Bahçe’de daha önce… pic.twitter.com/zijqjAJtBp — Fatih Doğan Medya (@fatihdoganmedya) September 17, 2026

Σε εξέλιξη οι εργασίες συντήρησης στην Αγία Σοφία

Παράλληλα, ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι αναφέρθηκε στις εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης και στατικής ενίσχυσης που πραγματοποιούνται στην Αγία Σοφία.

Όπως υποστήριξε, πρόκειται για τις πιο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην ιστορία της Τουρκικής Δημοκρατίας, με στόχο, όπως είπε, τη διατήρηση του σχεδόν 1.500 ετών μνημείου και την ασφαλή παράδοσή του στις επόμενες γενιές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη ολοκληρωθεί εργασίες αποκατάστασης στους τάφους, στο Παιδικό Σχολείο, στον Πύργο του Ρολογιού και στο δάπεδο της στοάς, ενώ ολοκληρώθηκε και η στατική ενίσχυση του βορειοανατολικού μιναρέ.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:



"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yaklaşık 9 kilometreye kadar uzanan tünel ağından söz ediliyor."



"Çalışmalar tamamlandıktan sonra ziyarete açılmasını değerlendirebiliriz." pic.twitter.com/wpaukpwEeu — Anlık (@anlikhaberin) September 17, 2026

Εργασίες στον τρούλο και τα ψηφιδωτά

Στον κύριο τρούλο συνεχίζονται οι εργασίες δομικής ενίσχυσης, καθώς και η συντήρηση των ψηφιδωτών.

Ο Τούρκος υπουργός ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί η προσωρινή μεταλλική στέγη και το προστατευτικό σύστημα κάλυψης του τρούλου. Παράλληλα, ειδική πλατφόρμα στο εσωτερικό του μνημείου επιτρέπει την τεκμηρίωση, τον καθαρισμό και τη συντήρηση των ψηφιδωτών, ενώ συνεχίζονται παράλληλα οι λατρευτικές εκδηλώσεις και οι επισκέψεις.

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Οι στατικές αναλύσεις, σύμφωνα με τον Ερσόι, έχουν εντοπίσει επίσης ανάγκη ενίσχυσης στον ανατολικό ημιθόλο. Στο συγκεκριμένο τμήμα αναμένεται να ξεκινήσει νέα φάση εργασιών για τη συντήρηση των ψηφιδωτών, των ζωγραφισμένων διακοσμήσεων και των μαρμάρινων επιφανειών.

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