Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Έξι χρόνια συμπληρώθηκαν από την απόφαση μετατροπής της Αγίας Σοφίας, του ιστορικού συμβόλου της Ορθοδοξίας, σε τζαμί, με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να προχωρά σε νέες δηλώσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις.

Ο Ερντογάν υπερασπίστηκε την απόφαση για τη μετατροπή του μνημείου σε ισλαμικό τέμενος, μια κίνηση που έχει χαρακτηριστεί αμφιλεγόμενη από πολλούς, επιχειρώντας να δικαιολογήσει την επιλογή αυτή μέσα από αναφορές στην παγκόσμια σημασία και την οικουμενικότητα της Αγίας Σοφίας.

Advertisement

Advertisement

«Είναι τιμή μας που μπορούμε να ανοίξουμε ξανά το Μεγάλο Τζαμί της Αγίας Σοφίας για λατρεία στην 6η επέτειό του. Είμαστε πολύ, πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό. Κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων που πραγματοποιήσαμε εδώ με τον αείμνηστο Δάσκαλο Νετζίπ Φαζίλ, έδειχνε το Μεγάλο Τζαμί της Αγίας Σοφίας και έλεγε: “Η Αγία Σοφία θα ανοίξει, η Αγία Σοφία θα ανοίξει μια μέρα”. Όχι μόνο το ανοίξαμε ξανά, αλλά μας δόθηκε και η τιμή να το επαναφέρουμε στον ισλαμικό κόσμο. Έχουμε εκπληρώσει τα εγκάρδια λόγια του Δασκάλου και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις εργασίες αποκατάστασης που πραγματοποιούνται στο μνημείο, σημειώνοντας ότι αυτές συνεχίζονται.

«Το Μεγάλο Τζαμί της Αγίας Σοφίας, το οποίο ανοίγει τις πόρτες του στον ισλαμικό κόσμο και σε όλη την ανθρωπότητα, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους, μας κάνει όλους πολύ χαρούμενους. Είμαστε πραγματικά περήφανοι για αυτή την ευτυχία. Αυτός ο τόπος λατρείας είναι ένα πολύ μοναδικό έργο, ένας μοναδικός τόπος λατρείας, τόσο στα αρχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά όσο και στη θέση του στον κόσμο», δήλωσε.

Παράλληλα, τόνισε πως η Τουρκία, όπως ανέφερε, ως ηγέτης στον ισλαμικό κόσμο, είχε την ευκαιρία να βιώσει αυτή τη διαδικασία, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του.

«Γι’ αυτό, ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Στέλνουμε τους πιο εγκάρδιους χαιρετισμούς, την αγάπη και τον σεβασμό μας σε ολόκληρο τον ισλαμικό κόσμο», πρόσθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Με πληροφορίες από Anadolu