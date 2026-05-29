Ανήμερα της επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε μία άκρως προκλητική και ασεβής κίνηση, επιλέγοντας να πραγματοποιήσει την προσευχή της Παρασκευής εντός της Αγίας Σοφίας.

Προσευχή στην Αγία Σοφία ανήμερα της επετείου της 29ης Μαΐου

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον χώρο, ο Τούρκος πρόεδρος απήγγειλε αποσπάσματα από το Κοράνι και απηύθυνε κάλεσμα για προσευχή υπέρ του παλαιστινιακού λαού, ενώ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της θρησκευτικής τελετής προχώρησε σε δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης.

«Σήμερα είναι Παρασκευή, 29 Μαΐου, και είχαμε την ευκαιρία να προσευχηθούμε στην Αγία Σοφία. Η προσέλευση στην Αγία Σοφία ήταν εξαιρετική, υπέροχη. Σήμερα πραγματοποιήθηκε πορεία από το Φατίχ προς την Αγία Σοφία. Τώρα, με τη θέληση του Θεού, πηγαίνουμε στο Συνεδριακό Κέντρο Χαλίκ. Θα είμαστε εκεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η Κωνσταντινούπολη θα είναι ακόμα πιο όμορφη το βράδυ. Θα το γιορτάσουμε αυτό όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ όλους εκ των προτέρων για τις προσπάθειές σας», είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι ολοκληρώθηκε η τρίτη ημέρα της γιορτής Ιντ αλ-αντχά. και ότι θα παραστεί στην εκδήλωση «Εορτασμός της Ιντ και της Κατάκτησης: Από την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης στην κατάκτηση των καρδιών», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Χαλίτς για τον «εορτασμό της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης».

Μετά το τέλος των δηλώσεων πρόσφερε και τουρκικά γλυκά στους δημοσιογράφους καθώς οι μουσουλμάνοι γιορτάζουν την Ιντ αλ-αντχά. Όταν ένας από τους δημοσιογράφους του έδωσε να δοκιμάσει γλυκό ο Τούρκος πρόεδρος αρνήθηκε καθώς είπε ότι δεν τρώει γλυκά γιατί προσέχει. Ωστόσο ρώτησε τους δημοσιογράφους αν είναι νόστιμα τα γλυκά.

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης στις 29 Μαΐου 1453 αποτελεί το μεγαλύτερο γεωπολιτικό και ψυχικό τραύμα στην ιστορία του νέου ελληνισμού. Παρά την υποδούλωση, οι ελληνόφωνες κοινότητες κράτησαν ζωντανή την ελληνική γλώσσα, τη θρησκεία και την παιδεία μέσα από την κοινοτική οργάνωση και το «Γένος» δεν εξαφανίστηκε, αλλά έδωσε τη δύναμη για τη διατήρηση ης εθνικής συνείδησης μέχρι την Επανάσταση του 1821.