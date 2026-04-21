Για έκτη συνεχόμενη ημέρα παραμένει σε καθεστώς κράτησης στην Κωνσταντινούπολη το ζευγάρι των Ελλήνων που συνελήφθη τη Μεγάλη Πέμπτη, έπειτα από περιστατικό εντός της Αγία Σοφία. Οι δύο πολίτες φέρονται να άνοιξαν ελληνική σημαία με τον δικέφαλο αετό και σύνθημα θρησκευτικού περιεχομένου, καταγράφοντας τη στιγμή με φωτογραφίες.

Σε αντίθεση με παλαιότερες υποθέσεις, όπου παρόμοια περιστατικά κατέληγαν σε άμεση απέλαση, οι αρχές στην Τουρκία φαίνεται να ακολουθούν αυστηρότερη στάση, διατηρώντας τους συλληφθέντες υπό κράτηση και δημοσιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας του χώρου. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς διαφοροποιείται από τη μέχρι σήμερα πρακτική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κρατούμενοι έχουν μεταφερθεί σε διαφορετικά σωφρονιστικά ιδρύματα. Η γυναίκα κρατείται σε φυλακές της περιοχής Μάλτεπε, ενώ ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να διαθέτει και αυστριακή υπηκοότητα, βρίσκεται σε φυλακή στην ασιατική πλευρά της πόλης. Η κατάσταση της γυναίκας περιγράφεται ως επιβαρυμένη ψυχολογικά, ενώ η πρόσβαση των ελληνικών προξενικών αρχών επετράπη με καθυστέρηση.

Την ίδια στιγμή, οι νομικοί εκπρόσωποι των δύο Ελλήνων έχουν ήδη καταθέσει αίτημα για την αποφυλάκισή τους έως την εκδίκαση της υπόθεσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί ημερομηνία για την εξέταση του αιτήματος, ούτε έχουν γίνει γνωστοί οι όροι που ενδέχεται να επιβληθούν.

Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε μια περίοδο ευρύτερης γεωπολιτικής έντασης στην περιοχή. Δηλώσεις του Χακάν Φιντάν αναφορικά με τις περιφερειακές συμμαχίες και τις ισορροπίες ασφαλείας προσθέτουν ένα επιπλέον διπλωματικό βάρος στο περιστατικό. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά, καθώς αναμένονται τόσο νομικές όσο και διπλωματικές κινήσεις το επόμενο διάστημα.