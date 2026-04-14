Δύο Έλληνες τουρίστες συνελήφθησαν το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης στην Κωνσταντινούπολη, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια γυναίκα με ελληνικό διαβατήριο και έναν άνδρα που διαθέτει ελληνική και αυστραλιανή υπηκοότητα.

Οι δύο επισκέπτες φέρονται να άνοιξαν μέσα στον χώρο σημαία που έφερε τον δικέφαλο αετό και τη φράση «Ορθοδοξία ή θάνατος», ενώ φέρεται να φώναξαν και συνθήματα. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της ασφάλειας του μνημείου.

Όπως προκύπτει από υλικό που καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, οι τουρίστες είχαν εισέλθει κανονικά στον χώρο ως μέλη οργανωμένης εκδρομής. Αφού πέρασαν τους απαραίτητους ελέγχους, κατευθύνθηκαν προς τον επάνω όροφο, σημείο που είναι προσβάσιμο στους επισκέπτες.

Σε εκείνο το σημείο, ένας από τους δύο έβγαλε τη σημαία που είχε κρύψει μέσα στο μπουφάν του και την άνοιξε, ποζάροντας αρχικά για φωτογραφία. Στη συνέχεια την παρέδωσε σε άλλο άτομο της ομάδας, το οποίο έκανε το ίδιο, ενώ φαινόταν πως υπήρχε πρόθεση να συμμετάσχουν και άλλα άτομα.

Η κίνηση έγινε γρήγορα αντιληπτή από το προσωπικό ασφαλείας, το οποίο παρακολουθούσε τον χώρο μέσω των καμερών. Άμεσα υπήρξε παρέμβαση και οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στις αρχές. Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις τουρκικές αρχές.

Ayasofya'da bayrak açan 2 Yunan turist tutuklandı.

pic.twitter.com/mKcwWxVTJ3 — DarkWeb Haber (@darkwebhaber) April 14, 2026