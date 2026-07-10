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Η νεολαία του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας (AKP) ανακοίνωσε ότι θα διοργανώσει πορεία στην Κωνσταντινούπολη για την επέτειο της επαναλειτουργίας της Αγίας Σοφίας ως τζαμιού, προσκαλώντας πολίτες να δώσουν το «παρών».

Η νεολαία του Ερντογάν διοργανώνει πορεία για την Αγία Σοφία

Σύμφωνα με την Daily Sabah, η εκδήλωση, που διοργανώνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναμένεται να ξεκινήσει στις 21:00 της Παρασκευής από την πλατεία Μπεγιαζίτ και θα περιλαμβάνει πορεία προς την Αγία Σοφία, στην Ιστορική Χερσόνησο της πόλης.

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Ο επικεφαλής της Νεολαίας του AKP στην Κωνσταντινούπολη, Νεβζάτ Γιουτζέ, κάλεσε τους κατοίκους και ιδιαίτερα τους νέους να πάρουν μέρος στην πορεία για την επέτειο της προκλητικής απόφασης που μετέτρεψε ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και σύμβολο της Χριστιανοσύνης σε τζαμί.

Supporters will march from Beyazıt Square to Hagia Sophia Grand Mosque on Friday as Türkiye's ruling AK Party marks another anniversary of landmark's reopening as mosquehttps://t.co/RGsdKt7h9g July 9, 2026

«Θα συναντηθούμε με τη νεολαία της Κωνσταντινούπολης και όλους τους συμπολίτες μας για να πραγματοποιήσουμε μια συμβολική πορεία από την πλατεία Μπεγιαζίτ προς την Αγία Σοφία», ανέφερε σε δήλωσή του ο Γιουτζέ.

Το 2016, ο Σύνδεσμος για την Προστασία των Ιστορικών Ιδρυμάτων και του Περιβάλλοντος κατέθεσε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου του 1934.

Η υπόθεση διευθετήθηκε στις 10 Ιουλίου 2020, όταν το 10ο Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε ομόφωνα την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του 1934, η οποία καθόριζε το καθεστώς της Αγίας Σοφίας ως μουσείου.

Η ανιστόρητη και προκλητική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία της Αγίας Σοφίας που πανηγύριζαν.

Την ίδια ημέρα, ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέγραψε το Προεδρικό Διάταγμα για την επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως τόπου λατρείας