Ai Key Takeaways
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Η ενημερωτική εκπομπή Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο σημειώνει διαδοχικά ρεκόρ τηλεθέασης, καταγράφοντας υψηλά ποσοστά τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο σύνολο των τηλεθεατών.
- Η εκπομπή Κοινωνία ώρα Mega κατέλαβε την πρωτιά στην πολύ πρωινή ζώνη, ενώ το Καλημέρα Ελλάδα κατέγραψε χαμηλά ποσοστά τηλεθέασης.
- Οι Αταίριαστοι διατήρησαν την πρωτιά στο κοινό 18-54, ενώ παράλληλα σημειώθηκε σημαντική άνοδος για την εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου στο OPEN.
- Το τηλεοπτικό πρόγραμμα Στούντιο 4 κατέγραψε αρνητικό ρεκόρ τηλεθέασης, με το μέσο όρο της εκπομπής να πέφτει κάτω από το 2% κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.
- Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA συγκέντρωσε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, ενώ η σειρά Μπλε ώρες στον ΣΚΑΪ σημείωσε 10,8% στο δυναμικό κοινό κατά την πρεμιέρα της.
Αλεπάλληλα ρεκόρ τηλεθέασης σημειώνει τις τελευταίες μέρες το Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο: 33,2% στο δυναμικό κοινό έκανε μέσο όρο η ενημερωτική εκπομπή του MEGA, αγγίζοντας το 38,4% από τις 17:15 έως τις 17:30. Στο σύνολο κοινού ο μέσος όρος ήταν 29,6% φτάνοντας μέχρι το 34,9%.
Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη και οι νέες αποκαλύψεις σχετικά με τους γιατρούς που τον υπέβαλαν στη μοιραία, όπως αποδείχτηκε, διαδικασία πλασμαφαίρεσης επηρέασαν τα δεδομένα στην πρωινή και μεσημεριανή ζώνη. Η «Κοινωνία ώρα Mega» πήρε την πρωτιά με 19,8% στην πολύ πρωινή ζώνη, με το νέο δίδυμο του «Καλημέρα Ελλάδα» να καταλήγει τελευταίο με 6,4%, δημιουργώντας ξανά άγχος στην ομάδα του Γιώργου Λιάγκα που θα παίρνει ξανά το πιο χαμηλό lead in από την ερχόμενη Δευτέρα.
Την ίδια ώρα ο Δημήτρης Οικονόμου με τον Αντώνη Πιτταρά στον ΣΚΑΪ έδιναν μάχη σώμα με σώμα με το δίδυμο Νιφλή- Κολοκυθά στο OPEN καταγράφοντας στους πίνακες τηλεθέασης 12,9% και 12,3% αντίστοιχα. Στο σύνολο κοινού πρώτοι έκοψαν το νήμα ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος με την Ανθή Βούλγαρη (22%).
Μεγάλη άνοδος για τον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου στο OPEN με 16,1% στο δυναμικό κοινό αλλά και στο σύνολο, ενώ οι «Αταίριαστοι» κράτησαν την πρωτιά και στο κοινό 18-54 (21,3%) ενώ στο σύνολο σκαρφάλωσαν στο 25,2%. Εντυπωσιακά ποσοστά και για το δίδυμο Πορτοσάλτε- Αναστασοπούλου με 19,3% και 20,3% αντίστοιχα.
Αρνητικό ρεκόρ τηλεθέασης για το «Στούντιο 4»
Παραμένοντας στον ΣΚΑΪ, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο κατέγραψαν 8,3% στους πίνακες τηλεθέασης, ενώ ακριβώς απέναντι στην ΕΡΤ1 η Κατερίνα Καραβάτου με τον Χρήστο Φερεντίνο, που καθυστέρησαν πάνω από μία ώρα να ξεκινήσουν λόγω τεχνικού προβλήματος, έκαναν αρνητικό ρεκόρ τηλεθεάσης με μέσο όρο κάτω και από το 2% και χαμηλότερο ποσοστό το 0,4% παρά το γεγονός ότι η εκπομπή επικεντρώθηκε στο θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη.
Στα κεντρικά δελτία ειδήσεων τα αποτελέσματα της τηλεθέασης ευνόησαν πάλι το MEGA με 20% στο κοινό 18-54 και 16,4% στο σύνολο, ενώ αμέσως μετά η -τρίωρη- πρεμιέρα της σειράς «Μπλε ώρες» του Ανδρέα Γεωργίου στον ΣΚΑΪ σημείωσε 10,8% στο δυναμικό και 19,3% στο σύνολο, αγγίζοντας το 22,8%.